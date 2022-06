El diputat canari de Podemos, Alberto Rodríguez, recuperarà el seu escó al Congrés dels Diputats. Així ho ha avançat el periodista Ernesto Ekaizer a Radio Euskadi, assegurant que el Tribunal Constitucional (TC) ha decidit anular la resolució de la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, del PSOE, per "falta de motivació".

Rodríguez, en una imatge recent. Foto: Catalunya Press

"És molt important la falta de motivació, perquè quan s'analitzen les raons per les quals Batet li va comunicar la mesura a Rodríguez, veus que no hi ha res", ha assegurat el periodista al programaBoulevard. Ekaizer ha apuntat que aquesta resolució es farà pública a finals d'aquest mes o, a tot estirar, a principis de juliol.

UNA HISTÒRIA AMB RECORREGUT

Aquesta decisió del TC, doncs, revertiria una decisió que Batet va acabar prenent el 22 d'octubre de l'any passat, seguint ordres del Tribunal Suprem (TS).

Rodríguez, condemnat per agressió a un agent de policia l'any 2014, va presentar un recurs d'ampare al TC demamant que declarés nul·la la sentència del Suprem, que entre altres conseqüències li suposava la pèrdua del seu escó i la inhabilitació per tornar a formar part de llistes electorals. En aquest sentit, un informe dels serveis jurídics del Congrés defensava que la inhabilitació li impedia tornar a ser candidat, però no necessàriament la pèrdua de l'escó.

El president de la sala del Suprem que va jutjar Rodríguez, Manuel Marchena, va demanar la inhabilitació de Rodríguez per a l'exercici del sufragi passiu, a és a dir, per tornar a formar part d'una llista electorial, i va interpretar que això implicava també l'obligatorietat de deixar el seu càrrec de diputat encara que l'acta s'hagués obtingut anys abans de la condemna.

Un cop Batet va comunicar la retirada de l'escó a Rodríguez, Podemos va deixar entreveure la possibilitat de presentar una querella contra Batet. Aquesta possibilitat, finalment, no es va concretar, ja que en primera instància des de la formació es va apuntar que, si aquesta querella existia, seria a títol personal per part de Rodríguez, però finalment el canari tampoc va interposar-la i va decidir explorar la via del Constitucional.