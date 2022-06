Recurs AP-7

L'autopista AP-7 està tallada a l'altura de Sant Celoni (Barcelona) a causa d'un incendi cap a les 10 hores a les rodes d'un camió que circulava en direcció Girona, cosa que genera 3,5 quilòmetres de cues.

Els Bombers de la Generalitat han explicat en un tuit recollit que han activat quatre dotacions i que, segons les primeres informacions, no hi ha ferits.

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat també en un tuit que està tallada la via i recomana fer servir la sortida 11 per desviar-se cap a la carretera C-35.