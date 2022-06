Arxiu - Dos agents de Mossos d'Esquadra (Recurs)

Els Mossos d'Esquadra estan buscant un grup de lladres que presumptament van trencar la mandíbula a un home al districte de les Corts de Barcelona per robar-li el rellotge i les pertinences.

Fonts properes als fets han explicat aquest dilluns que una persona propera a la víctima va avisar la policia catalana diumenge cap a les 16 hores.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la víctima fins a l'Hospital Bellvitge de Barcelona, on va ser intervinguda , mentre que els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per localitzar els presumptes autors de l'agressió.

Durant el mes de maig, els Mossos d'Esquadra de Barcelona van crear un “grup operatiu dedicat en exclusiva a perseguir els lladres de rellotges”.

Aquest grup està format per agents de paisà que s'encarreguen de prevenir aquests robatoris a la via pública i que també generen intel·ligència policial per dissenyar dispositius per localitzar aquests grups violents.