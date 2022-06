El moment de l'arrest. Foto: Europa Press

El Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a tres membres dels Trinitaris detinguts dimecres a Salou, que suposadament estaven planejant un crim.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dilluns en un comunicat que la causa està oberta pels presumptes delictes d'organització criminal, contra la salut pública, l'extorsió i la tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Així mateix, han explicat que la causa seguirà la seva tramitació al Jutjat d'Instrucció 1 encarregat del cas.

La Guàrdia Civil va detenir dimecres nou membres dels Trinitaris a la localitat, entre ells tres menors i el presumpte líder d'aquest grup, establert a Salou, però amb connexions a

Guadalajara.

L'Institut Armat ha explicat que els detinguts "planejaven acabar amb la vida d'un membre d'una altra banda per un ajustament de comptes relacionat amb el tràfic de drogues", i que el grup es dedicava a cometre delictes per finançar les seves activitats il·legals, com ara robatoris violents, estafes i usurpacions d'identitat, entre d'altres.

La investigació es va iniciar l'estiu passat , quan el Grup d'Informació de la Comandància de Tarragona va detectar un increment d'activitats delictives protagonitzades per joves, que van relacionar amb el grup violent juvenil Trinitarios i amb el tràfic de drogues.