Un home va matar diumenge nou membres de la seva família, incloses diverses esposes i quatre fills, segons han confirmat les autoritats de l'Afganistan , que han assenyalat que de moment no se saben les causes d'aquesta matança.

Dues dones amb burca a Afganistñan @ep



Mohammad Mohajer, oficial de seguretat a la Policia Local de Nimruz (sud-est), ha detallat que el succés va tenir lloc a la ciutat de Zaranj i ha afegit que totes les víctimes van morir tirotejades a mans de l'atacant, que posteriorment es va fugir, segons ha recollit l?agència afganesa de notícies Jaama Press.



La policia afganesa ha apuntat que les primeres informacions assenyalen que l'home volia casar-se per tercera vegada però va fer front a l'oposició de les dues esposes i va ser objecte de violència física per part de membres de la seva família política, cosa que el va portar a advertir que mataria qualsevol que s'interposés pel camí.



Altres fonts citades per l'agència alemanya de notícies DPA han manifestat que el motiu exacte encara no és clar, si bé han assenyalat que aparentment va ser provocat per "problemes familiars".



Segons les informacions facilitades per Jaama Press, el nombre de suïcidis i assassinats a causa de disputes i crims d'honor ha augmentat durant els últims mesos, després que els talibans es fessin amb el poder a l'agost del 2021 després de la fugida del llavors president, Ashraf Ghani, i davant la retirada de les tropes internacionals.