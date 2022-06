Elefant @unsplash

Un elefant suposadament va matar una dona de 70 anys i després va tornar per llançar-se en estampida sobre el seu cadàver durant el seu funeral. L'animal que va escapar va trepitjar Maya Murmu mentre recollia aigua al llogaret de Raipal, a l'est de l'Índia, dijous, va dir la policia.

Va morir a causa de les ferides a l'hospital i el seu cos va ser col·locat en una pira funerària aquella nit. Però l'elefant va tornar i va trepitjar el seu cadàver mentre la seva família realitzava els últims ritus , va informar Press Trust of India. Quan l'animal se'n va anar, la família va continuar amb el funeral.

L'elefant va escapar del Santuari de Vida Silvestre Dalma, a Mayurbhanj, a 200 km de distància, segons els informes.

A l'octubre, un turista ancià va morir trepitjat per un elefant davant del seu fill a Zimbabwe. L'elefanta 'sense ullals' va carregar contra Michael Walsh, de 71 anys, i el seu fill de 41 anys mentre feien un passeig matutí al Parc Nacional Mana Pools.

Estaven a només 40 metres del seu automòbil, però el Sr. Walsh no va poder escapar de l'enorme animal. El portaveu del parc, Tinashe Farawo, va dir: "El seu fill va veure com l'elefant matava el pare". La víctima, un veterinari de Ciutat del Cap, Sud-àfrica, era un "turista lleial" que havia estat visitant Mana Pools "gairebé cada any" durant els últims 35 anys.