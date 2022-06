Inma Mayol en una comissió al Congrés dels Diputats/ @EMAYA

Manuel Hernández , exdirector de l' ACA i expresident de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), ha estat condemnat per l'Audiència de Barcelona a dos anys de presó ia vuit d'inhabilitació per a càrrec públic per arreglar en la seva etapa de director de la ACA un concurs públic per adjudicar el 2008 durant l'època del govern tripartit l'elaboració d'informes de consultoria.



En concret, el tribunal li atribueix un delicte de prevaricació i un altre de revelació d'informació reservada. Entre els condemnats també destaquen Joan Lluís Quer , expresident d'infraestructures de la Generalitat de Catalunya a l'època d'Artur Mas; i Gabriel Borràs , vinculat a ICV i ERC.



Els fets es remunten al setembre del 2007, quan l'ACA, que depenia llavors de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge -dirigida per Francesc Baltasar, d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), en substitució del també ecosocialista Salvador Milà - va tramitar per concurs obert un contracte de consultoria per a la redacció del pla de gestió de la conca fluvial a Catalunya, que es va emportar una unió temporal d'empreses (UTE) representada per Quer.



Així mateix, Manuel Hernández ja havia estat imputat el 2014 per delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, per delicte sobre l'ordenació del territori i per falsedat documental en la construcció de la canonadaentre la dessalinitzadora de Blanes i la potabilitzadora i distribuïdora de Cardedeu.



ICV UNA CANTERA DE CORRUPCIÓ?



Però Manuel Hernández o Gabriel Borràs no són els únics càrrecs públics vinculats a ICV amb problemes amb la justícia. La seva companya de partit, Imma Mayol, actualment al comandament de la Direcció de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el responsable de la qual és Eloi Badia, i que s'autodefineix com a ecologista, segueix imputada de la seva anterior etapa com a gerent d'EMAYA , l'empresa pública que gestiona el cicle integral de l'aigua a Palma de Mallorca, per un delicte mediambiental i malversació de fons.



En concret, se l'acusa de dedicar fons públics a altres finalitats en lloc de posar els mitjans necessaris per evitar que es produïssin abocaments al mar.

L'ENDOLFADA D'ADA COLAU NO DIMITI



L'ecosocialista va ser recol·locada per Ada Colau a l'AMB amb un sou de 100.000€ anuals. Una designació cridanera per a aquells que van veure al seu dia com l'actual alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, vestida de superheroïna, va intentar boicotejar un acte de Mayol quan era a la carrera electoral per l'alcaldia de Barcelona.



Aquest nomenament es va dur a terme malgrat que contradeia l'article 3.6 del codi ètic dels comuns, que exigia la dimissió de qualsevol càrrec públic que estigués imputat per delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d'influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics.

Codigoètic

