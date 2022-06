Aquitània, la primera destinació turística francesa en sostenibilitat

La regionalització empresa a França ha donat com a resultat unes comunitats regionals caracteritzades cadascuna per la seva forta personalitat. Tal és el cas de la Nova Aquitània (Nouvelle Aquitanie), la que ocupa més superfície de tots el territori nacional, treu el cap a l'Atlàntic en els seus 720 quilòmetres de costa, limita amb Espanya cap al País Basc i, dada particularment valuosa en aquests temps , a la primera regió del país en turisme sostenible. De tot això se n'ha parlat en les presentacions que, organitzades pel seu Comitè Regional de Turisme, han tingut lloc a Madrid i Barcelona i que han comptat amb la presència, en representació del dit organisme, d'Aurélie Loubes i, en el cas de la ciutat comtal, amb la de l'Adjunt a la Direcció de Tout France a Espanya i Portugal Maxime Morin.

Auruelie Loubes, del Turisme d'Aquitània

En aquesta zona sud-occidental del territori francès destaca la ciutat de Bordeus, capital del vi, de la qual va parlar Alais Perret per explicar que al llarg d'aquest any serà la capital europea de Smart tourism, condició que comparteix amb València. Aquest mateix mes se celebrarà, del 23 al 26, la Festa del Vi amb la possibilitat de visitar l'exposició dedicada a Picasso i l'efervescència de les formes (oberta fins al 28 d'agost). Des de Bordeus es pot, a més, iniciar algun creuer fluvial per la Garona.

Altres ciutats importants són Biarritz, el lloc d'estiuenc de l'emperadriu Eugenia de Montijo el palau del qual, obsequi de Napoleó III a la bella granadina, és avui l'Hotel Palace, completament reformat i rehabilitat; Poitiers, una ciutat amb 78 monuments classificats i amb el proper parc temàtic de Futuroscope; Angulema, la ciutat del còmic; o Llemotges, a la qual es conceptua com la “capital de les arts del foc” per la seva tradicional indústria del vidre en colors, els esmalts i les porcellanes, artesanies que han donat lloc a una ruta turística, encara que n'hi ha també una altra dedicada a Ricardo Cor de Lleó. A prop de Limoges es troben les restes d'Oradour sud Glane, el poble màrtir destruït durant ocupació nazi. I, en fi, impossible oblidar Cognac, el poble que ha donat el seu nom al brandi més famós del món i és el fruit de les vinyes que es cultiva sobre 75.000 hectàrees.

Mapa de la regió de Nouvelle Aquitanie

El Parc Nacional dels Pirineus i la zona de Pau disposen de dos punts classificats per la UNESCO: la catedral d'Oloron i l'itinerari del camí de Sant Jaume. Sense oblidar el camp de golf més antic dEuropa. Molt a prop de Pau el tren elèctric d'Artouste, el més alt del món. D'altra banda, a aquesta mateixa regió hi ha, a més, dos parcs marins, el de l'estuari de la Gironda i la badia d'Arcachon i cinc parcs naturals.

Menció especial vall de la Dordonya que compta ni més ni menys que amb 15 llocs prehistòrics i 191 monuments i llocs classificats. Entre ells, la cova de Lascaux, que ja no es pot visitar al seu autèntic emplaçament, però en una neocova que la reprodueix fins al més mínim detall. Sarlat, a la comarca del Perigord Negre, és la població d'Europa amb més edificis històrics metres quadrat i la segona de França en rodatges cinematogràfics, com va recordar Jerôme Pyrat.

Molt més es podria comptar dels nombrosos al·licients paisatgístic, monumentals i gastronòmics de la Nova Aquitània, que és a poc més una hora i quart de París amb tren i amb la qual hi ha connexions directes per aquesta via des de dotze ciutats espanyoles a Bordeus i des de Barcelona a Poitiers.

Més informació a: www.nouvelle-aquitanie-touriesme.com