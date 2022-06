El PP-A guanyaria les properes eleccions al Parlament d'Andalusia de 19 de juny amb un percentatge de vot que oscil·laria entre una forquilla del 35,2% i el 38,4%, xifres que suposarien una diferència entre 11,4 i 11 ,8 punts sobre el seu immediat perseguidor, que seria el PSOE-A.

Els socialistes andalusos serien segona força a les andaluses, que aconseguiria entre un 23,8% i un 26,6% dels vots, segons l'enquesta flaix que ha publicat aquest dilluns el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno

Aquesta vegada, a diferència del sondeig preelectoral que va publicar el 2 de juny, el CIS no ha publicat una assignació d'escons per a cada formació política.

En aquest segon treball electoral el CIS ratifica la condició del PP-A com a vencedor de les andaluses, així com la seva condició de partit a l'alça.

En el sondeig preelectoral de 2 de juny, hores abans de l'inici de la campanya oficial de les eleccions autonòmiques, va assenyalar els populars com a guanyadors amb un 35,6% dels vots, xifra que suposava un avantatge de 10,4 punts. PSOE-A , de manera que en aquest cas la diferència a favor del PP creix.

El PSOE, a la comparativa entre l'enquesta flaix i el sondeig preelectoral, es queda en una situació estable o de lleuger creixement, ja que ara la seva forquilla és d'un 23,8% i un 26,6% i el 2 de juny CIS li va atribuir un 25,2%.

Vox se situaria, segons el sondeig electoral del CIS, com a tercer partit al Parlament andalús en collir un suport que oscil·laria entre el 13,6% i el 15,8%, partit que es mouria en xifres relativament similars entre un treball i un altre del CIS.

Per Andalusia es col·locaria com a quarta força amb un percentatge de suport que es mou entre el 9,4 i l'11,4% , xifres que suposen doblar els percentatges que aconseguiria la formació de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, que es mouria entre 4, 5 i el 5,9%.

Ciutadans (Cs) es col·locaria com a sisè partit en intenció de vot dels andalusos. Se situaria entre un 3,3 i un 4,5% de suport, números que s'acosten al 4,1% que el CIS li va assignar el 2 de juny, quan amb aquest percentatge el va atribuir entre un i tres diputats.

Aquest dilluns és la darrera jornada per a la publicació de sondejos electorals, segons estableix l'article 69.7 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg), que determina que “durant els cinc dies anteriors al de la votació queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació”.

El treball de camp del CIS ha suposat la realització de 3.803 entrevistes a 426 municipis de les vuit províncies andaluses.

Les dades d'aquest sondeig del CIS projecten, tot i que no té una assignació dels 109 escons que conformen el Parlament d'Andalusia, la idea que la futura governabilitat d'Andalusia la liderarà el PP, mentre que també consolida la previsió que Vox serà determinant per a la formació del Govern ja que com a tercera força de la Cambra autonòmica ocuparia el rol que a la IX Legislatura ha exercit Ciutadans.

El partit que té Juan Marín com a candidat a president retrocedeix del tercer lloc fins al sisè lloc a les preferències dels andalusos que es dedueix del treball del CIS.

La part més alta de la forquilla que li atribueix el CIS, que és d'un 4,5%, és la cota més baixa que dóna a Adelante Andalucía, dades que projecten la possibilitat de Cs acabi tenint escons al Parlament andalús ia partir per això avaluar la seva posició per poder sumar diputats a un govern de coalició amb el PP i reeditar aquesta fórmula.

BRU, EL MÉS VALORAT AMB UN 6,5; ESPADAS FREGA L'APROVAT



El president de la Junta d'Andalusia i candidat a la reelecció pel Partit Popular, Juanma Moreno , se situa com el candidat més ben valorat pels andalusos a l'enquesta flaix del CIS. S'acosta al notable amb 6,5 de valoració.

El segon lloc en la valoració dels andalusos és per al vicepresident de la Junta i candidat de Cs, Juan Marín , que obté un 5,34, puntuació que evocaria la conclusió que el candidat supera les previsions de la marca Cs.

Tercer es posiciona el secretari general del PSOE-A i candidat a la Presidència de la Junta per aquest partit, Juan Espadas , que frega l'aprovat després d'obtenir un 4,99, seguit molt de prop per la candidata de Per Andalusia, Inmaculada Nieto , qui també s'aproxima a l'aprovat amb 4,96.

La candidata d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez , seria la cinquena en valoració amb un 4,59, i antecedeix així l'última, la candidata de Vox, Macarena Olona , que no arriba al 4 de puntuació amb un 3,85.

A la feina preelectoral de 2 de juny Moreno va resultar ser el líder més conegut i valorat entre els candidats a les eleccions andaluses en registrar un 96,6% i un 6,28, respectivament, en ambdós paràmetres.

ESCANS QUE EL CIS VA ASSIGNAR EN ENQUESTA DE 2 DE JUNY



A la seva enquesta preelectoral de 2 de juny el Centre d'Investigacions Sociològiques va situar el PP com a primer partit amb entre 47 i 49 escons (ara en té 26); el PSOE seria segon amb entre 32 i 36 escons (en té 33); Vox seria tercer amb entre 17 i 21 diputats (ara compta amb 11); Per Andalusia aconseguiria entre 9 i 10 escons; Endavant Andalusia tindria dos diputats; mentre que Cs aconseguiria entre 1-3 diputats (ara en té 21). La majoria absoluta a l'Assemblea legislativa andalusa se situa als 55 parlamentaris.