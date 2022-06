Arxiu - Entrada a l'Audiència Nacional en el moment en què dos membres de l'ens públic ICM han estat testimonis sobre el suposat finançament il·legal del PP madrileny a 'Púnica', el 7 d'octubre del 2021, a Madrid, (Espanya). La Fiscalia Anticorrupci

L'Audiència Nacional ha condemnat a vuit anys de presó els tres integrants d'una cèl·lula pertanyent al grup islamista radical Hizb Ut Tahrir a l'Islami radicada a Badalona (Barcelona) que es dedicava a fer tasques de captació, adoctrinament, radicalització i tramesa de voluntaris gihadistes per participar en accions violentes d'Estat Islàmic a territoris sirians.

En una sentència de divendres passat, els magistrats de la Secció Primera de la Sala Penal consideren provada la pertinença dels tres germans al grup que va contribuir que un jove marroquí resident a la mateixa localitat prengués la determinació de viatjar fins a Síria . allistar-se com a combatent. El mateix, Mohammad Kaouch, va morir a la guerra víctima d'un bombardeig.

En aquest context, la Sala considera que els tres condemnats per un delicte d'integració en organització criminal feien servir la violència si calia mitjançant accions de caràcter i naturalesa terrorista en llocs de conflicte, en aquest cas, a Síria, amb la finalitat d'implantar amb caràcter universal el califat islàmic sota l'única llei de l'islam, la sharia.

A aquest efecte els germans realitzaven la seva tasca de captació i adoctrinament a través de reunions a domicilis o llocs públics de Badalona i comptaven per a la seva tasca amb diversos materials de contingut gihadista radical, així com l'accés a diversos llocs d'Internet on participaven en fòrums a els que es promovia i justificava la gihad islàmica i la necessitat i l'obligació d'imposar el califat universal.

LA HISTÒRIA DE KAOUCH



La decisió posa el focus a l'origen de les indagacions que van donar lloc a la causa que es va seguir a l'Audiència Nacional, i que té lloc a la història de Kaouch, el jove que va decidir emprendre el seu camí a la guerra. Per conèixer el seu origen cal retrocedir uns anys abans, fins al 2008. Va ser aquell any quan va tenir el seu "primer acostament a l'ideari gihadista" durant el seu ingrés a la presó Model de Barcelona, on va ser guiat per un pres marroquí conegut com a Mohammad Rifi.

El primer pas de Kaouch cap a la guerra va ser el viatge que va fer el 2012 amb un altre jove que també anava a les reunions d'adoctrinament dels tres germans. Així, i utilitzant un cotxe propietat del seu company, va viatjar des de Badalona al Marroc ocultant diversos llibres i dispositius d'emmagatzematge que prèviament havien utilitzat per a la formació ideològica gihadista.

El cercle es va tancar dos anys més tard, el 2014, quan Kaouch va obtenir un visat per viatjar des del Marroc a Turquia. Un cop allà, el jove es va dirigir a Síria per incorporar-se a les files de DAESH.

Des del país Kaouch va continuar mantenint contacte telefònic amb el seu entorn a Espanya, com així es va constatar a l''operació Vèrtex' que va donar lloc a dos procediments , un d'ells seguit a la mateixa Audiència Nacional. En aquest darrer va ser processat per delicte d'integració en organització terrorista, precisament, com a conseqüència del trasllat a Síria.

El final de la seva història va arribar el 2016, quan unes germanes de la persona amb qui Kaouch va viure al Marroc l'any anterior de la seva partida cap a la guerra van informar la família del jove de la seva mort en un bombardeig a Síria.

LA DECLARACIÓ DEL TESTIMONI PROTEGIT



A la sentència, la Sala basa les seves proves de càrrec en la declaració d'un testimoni protegit, a les vigilàncies policials, la documentació i els suports informàtics confiscats als tres acusats, així com a l'agenda manuscrita del mort a Síria que indicava la seva radicalització , la mateixa que el va portar a viatjar a la guerra.

Aquest testimoni, segons va explicar l?agent que li va prendre declaració en primera instància, va arribar a la comissaria després d?haver anat a una mesquita a denunciar l?existència d?aquestes reunions i que els religiosos el comminessin que van acudir a les autoritats policials. Es tractava d'una persona, segons va relatar el cap de grup al judici, "amb força por" i que "no sabia el que havia de fer".

Els tres germans, per la seva banda, van negar durant la seva compareixença en la vista oral celebrada el mes d'abril passat a l'Audiència Nacional que es dediquessin a fer tasques de captació, adoctrinament i radicalització. "No parlo mai del terrorisme perquè em fa por", va arribar a assegurar-ne un.

A la primera sessió del judici els acusats van descartar que les reunions que es van celebrar al seu domicili particular fossin en realitat trobades destinades a una única finalitat: l'enviament de voluntaris per participar en accions violentes de DAESH a la guerra de Síria.

“ No tots els musulmans som radicals. No tots parlem del mateix, també es parla de les dones, del futbol: de qualsevol cosa ”, va sostenir un d'ells que, malgrat reconèixer-se com a simpatitzant del grup radical, va assenyalar que a aquestes reunions no hi acudien altres simpatitzants, sinó "amics i familiars".