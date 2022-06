Satèl·lit, recurs EP

Els científics han aconseguit descobrir una nova i misteriosa ràfega d'ones de ràdio des de l'espai, coneguda com a ràfega ràpida de ràdio ( FRB , per les sigles en anglès), que està plantejant noves preguntes.

Les troballes que envolten aquest misteriós fenomen denominat FRB 190520 es van publicar dimecres en un estudi a la revista acadèmica revisada per parells Nature.

Què són els FRB?



Els FRB són un fenomen en el camp de la radioastronomia que es refereix a una ràfega molt curta de polsos de ràdio associada amb l'alliberament d'una gran quantitat d'energia. Es desconeix què els causa, encara que sembla un procés astrofísic d'alta energia d'algun tipus.



El que sí que se sap és que el FRB mitjà, tot i ser molt curt en durar des d'una fracció de mil·lisegon fins a uns pocs mil·lisegons (un mil·lisegon és una mil·lèsima de segon), allibera tanta energia per mil·lisegon com la que allibera el nostre sol en tres dies _

Aquest camp d'estudi encara és relativament nou, ja que el primer FRB es va descobrir el 2007. S'han descobert diversos FRB des de llavors, però alguns són especialment estranys. Un d'aquests, en particular FRB 180916, emet regularment cada 16,35 dies.

Un altre FRB que és particularment digne d'esment és FRB 121102. Descobert el 2016, aquesta ràfega de ràdio va ser un gran avenç al camp d'estudi perquè es va identificar la seva ubicació.

En aquest moment, els investigadors, escrivint en articles a Nature i Astrophysical Journal Letters, afirmant que s'havia originat en una galàxia nana a més de tres mil milions d'anys llum de la Terra.

El nou FRB



El que fa que aquest nou i misteriós FRB sigui tan interessant és que també va poder ser identificat. FRB 190520 va ser identificat per primera vegada per un radiotelescopi esfèric d'obertura de cinc-cents metres (FAST) a la Xina el novembre de 2019, i l'explosió va tenir lloc el 20 de maig d'aquell any.

Els científics van utilitzar altres telescopis, com el Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) de la Fundació Nacional de Ciències, per estudiar millor FRB 190520. El 2020, les observacions de VLA van poder determinar-ne la ubicació. Després, utilitzant el telescopi Subaru a Hawaii, van poder identificar el seu origen a prop d'una altra galàxia nana a tres mil milions d'anys llum de distància.

Però això planteja tota mena de preguntes, especialment en examinar les similituds i diferències entre aquests dos FRB i tots els altres. Una possibilitat: hi pot haver dos tipus de FRB. “Els que repeteixen són diferents dels que no? Què passa amb l‟emissió de ràdio persistent? És això comú? Kshitij Aggarwal, estudiant de postgrau de la Universitat de West Virginia (WVU), en un comunicat.

Una altra pregunta que es fa és què causa els FRB en primer lloc. Les dues possibilitats principals són les estrelles de neutrons superdenses que queden després d'una supernova o les estrelles de neutrons amb forts camps magnètics anomenades magnetars.