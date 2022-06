David Venables @SNNS

Un criador de porcs va assassinar la seva dona i va llançar el seu cos en un tanc sèptic on va estar sense ser descoberta durant 37 anys, va escoltar un tribunal.



David Venables, de 89 anys, va matar la seva dona Brenda el maig del 1982 perquè volia revifar una aventura amb una amant secreta . Després de llançar el seu cos al tanc sèptic de casa seva, va entrar en una estació de policia i va denunciar la seva desaparició, segons s'ha pogut escoltar el tribunal de Worcester ( Regne Unit ).

Venables va viure a la granja durant els 32 anys següents mentre mantenia el pretext que la seva dona de 48 anys li havia deixat, diuen els fiscals. Ell “periòdicament” drenava el tanc i escampava les deixalles barrejades amb purins de granges porcines als seus camps, va escoltar el tribunal.

El cos de Brenda va ser descobert el juliol de 2019 quan es treballava al tanc sèptic de Quaking House Farm . Venables va tenir una aventura intermitent de 15 anys amb Lorraine Styles, l'assistent de cura de la seva mare, abans de l'assassinat, segons va escoltar el tribunal de la corona de Worcester.

Li va dir al seu amant a finals del 1981 que "volia establir-s'hi" i va parlar sobre el divorci de Brenda, segons s'afirma. El fiscal Michael Burrows QC va dir: “Volia treure la seva dona del camí. Volia reprendre la seva relació de llarga data. Sabia sobre el tanc sèptic a la seva ubicació aïllada. Era per a ell gairebé l'amagatall perfecte”.

0 SWNS VENABLES TRIAL 020

Burrows va dir que la ubicació significava que Venables evitava el "risc que la veiessin desfer-se del cos en un altre lloc". Va afegir: “I, per descomptat, encara que algú pensés a mirar dins del tanc, el seu cos estaria ocult a la vista.

“ Durant gairebé 40 anys, va ser el lloc perfecte i va sortir amb la seva ”. Burrows va dir que els testimonis van descriure Brenda com "molt remilgada i adequada, molt agradable i sempre educada". La parella es va casar el 1960 i no va tenir fills, cosa que segons Venables va deixar Brenda "decebuda i deprimida".

Burrows va dir al jurat: “Per descomptat, una persona de la qual no es pot saber res és la pròpia Brenda Venables. “Va morir sense fer cap declaració, ni una nota de suïcidi o qualsevol altra cosa que pogués donar una pista sobre les circumstàncies immediates de la seva mort.

Burrows va dir que la policia va ser alertada per primera vegada de la desaparició de Brenda el 4 de maig del 1982, quan Venables va denunciar la desaparició de la seva dona. “Va dir que s'havia despertat aquell matí i que la seva dona no era al llit ni a la casa. També va dir que ella havia estat deprimida. La policia va investigar l'assumpte, com calia esperar. No van trobar Brenda ni el seu cos. Comprensiblement, algunes persones van pensar que s'havia suïcidat”.

El tribunal va sentir que Venables va continuar vivint a la casa de camp a Kempsey, Worcs, fins al 2014, quan se la va vendre al seu nebot i la seva dona . “El 12 de juliol del 2019 van fer buidar la fossa sèptica”, va dir el fiscal. “Va ser llavors quan es van trobar les restes òssies de Brenda Venables dins del tanc”.

Anteriorment els nebots ja havien trobat alguns ossos, però es van creure que eren un gos. Tot i això, un descobriment va canviar tot: "En aquesta ocasió, els ossos incloïen un crani humà. Les proves d'ADN van mostrar que les restes eren les de Brenda Venables”, assegura el fiscal.



Va dir que era "més enllà del creïble" que Brenda se suïcidés grimpant al tanc sèptic i movent la pesada tapa de ferro colat. El fiscal també va dir que era "absurd" suposar que una altra persona la va atacar i la va matar i la va llançar al tanc. “La granja per si mateix està en una ubicació remota. I la fossa sèptica estava en una zona molt apartada. Molt poca gent ho sabia”, va dir.

Venables, que es troba en llibertat sota fiança, nega l'assassinat entre el 2 i el 5 de maig del 1982. El judici continua.