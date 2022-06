Arxiu - Mossos d'Esquadra (Arxiu)

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest cap de setmana 12 lladres amb 94 antecedents policials per presumptament cometre atracaments a Barcelona, dins del seu pla Tremall per combatre la multireincidència a la ciutat.

Fonts dels Mossos han explicat aquest dilluns que l'objectiu d'aquests lladres “era sostreure rellotges, telèfons i bosses de mà”.

En els últims dies, la policia catalana ha registrat diferents robatoris amb violència, entre els quals hi ha el robatori d'un rellotge valorat en 42.000 euros al carrer dels Lledó ; el robatori violent d?un altre rellotge a la Via Laietana aquest diumenge, i el cas d?un home a qui un grup de lladres li ha trencat la mandíbula per presumptament robar-li les seves pertinences.