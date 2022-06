Lloret de Mar, Costa Brava

L' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha confirmat aquest dilluns que l'onada de calor s'estén "com a mínim" fins divendres, amb temperatures molt superiors a les normals per a aquestes dates a la major part d'Espanya excepte a Galícia, el litoral del Cantàbric occidental i en punts del litoral mediterrani peninsular.

La situació està motivada per l'estabilitat generalitzada i per la forta insolació, juntament amb l'entrada d'una massa d'aire molt càlida procedent del nord d'Àfrica, provocant un important ascens de les temperatures, mínimes i màximes, a bona part de la Península .

Com a conseqüència, l'onada de calor es mantindrà, almenys, fins al divendres 17 de juny i l'AEMET no descarta que "es prolongui alguns dies més, especialment a la meitat oriental peninsular" . El vent de component sud està arrossegant a més pols en suspensió, cosa que podria originar calimes i reducció de la visibilitat.

Les temperatures continuaran pujant aquest dimarts al nord i al sud-est de la Península ia les Balears i ho farà de forma notable a l'àrea cantàbrica i l'alt Ebre. Per això, l'AEMET pronostica que aquests dies se superaran els 35ºC a àmplies zones de l'altiplà nord, alt Ebre, sud de Galícia, interior del Cantàbric oriental i Mallorca, i es podran assolir els 40ºC a la vall de l'Ebre.

Al centre i al sud peninsulars les temperatures es mantindran altes i s'assoliran o superaran els 40ºC en àmplies zones sobretot de les valls del Tajo, Guadiana i Guadalquivir , on podrien superar-se els 42ºC.

Pel que fa a dimecres o dijous, l'AEMET assenyala que augmentarà la incertesa quant a l'evolució de les temperatures, encara que en general s'esperen canvis lleugers i veu probable que segueixin pujant les temperatures a moltes zones de la meitat nord.

Tot i això, dijous podria baixar de forma lleugera en punts d'Andalusia i del sud-est i, dijous, a l'extrem oest peninsular. Durant l'episodi d'altes temperatures les mínimes seran elevades, amb més de 20ºC i de 25ºC a àmplies zones del sud i del centre.

Pel que fa a divendres, veu possible que descendeixin de forma significativa les temperatures a la meitat oest però es mantindran els valors molt elevats a la meitat oriental . No obstant això, per a aquests dies la incertesa és elevada a causa de la presència d'una DANA que se situarà a prop de Madeira i el desplaçament de la qual respecte a la península Ibèrica no es pot determinar amb precisió, per la qual cosa no es pot definir de forma clara el final d'aquesta onada de calor.

Durant aquest episodi s'espera la formació de tempestes disperses a l'interior peninsular, sobretot a les tardes, que poden venir acompanyades de calamarsa i fortes ratxes de vent, encara que no és probable que produeixin precipitacions intenses.

En conseqüència, es pot donar un descens transitori de temperatures allà on es produeixin i que les temperatures màximes no arribin als valors previstos tan elevats en aquestes zones.