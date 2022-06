Arxiu - Pupitres de la Facultat d'Economia i Empresa, el dia del començament dels exàmens de selectivitat 2021, a 8 de juny de 2021 - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

Un total de 40.557 estudiants iniciaran aquest dimarts les proves d'accés a la universitat (PAU) que tindrà lloc fins dijous, unes xifres que suposen prop de 800 més que el 2021, quan en van ser 39.775.

Les proves tornen al format previ a la situació de la pandèmia provocada per la Covid-19 i es faran durant tres dies --en els dos últims anys havien estat de quatre dies--.

Segons les instruccions de les autoritats sanitàries, l'ús de la mascareta no té caràcter obligatori, però com que les proves es fan en espais tancats amb concentració de persones, es recomana l'ús mentre duri la prova , tant a l'aula com a l'accés i passadissos.

Es mantindran les adaptacions adoptades el 2020 a l'àmbit acadèmic que flexibilitzen l'optativitat en l'elecció de les preguntes per part de l'alumne.

DUES FASES



Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria, i consta de cinc exàmens --llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història i una matèria comuna d'opció de batxillerat--, i la fase específica, on els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries.

La Selectivitat iniciarà aquest dimarts la fase general amb la prova de Llengua castellana i literatura, en un dia que també es farà la de Llengua estrangera; dimecres serà el torn de Llengua catalana i literatura, i dijous serà d'Història.

LLENGUA



El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha disposat que es pregunti per escrit als estudiants de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del 2022 en quina llengua volen rebre els enunciats de les proves.

Així consta al document d'instruccions, en què ordena als estudiants "emplenar el formulari anònim en full autocopiatiu sobre la llengua de recepció dels enunciats d'examen".

El Govern respon així a la sentència d'abril del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va concloure que prioritzar el català en repartir els exàmens de les PAU 2021, tal com preveien inicialment les instruccions de funcionament, vulnerava els drets fonamentals dels estudiants.

Tot i això, fonts de la Conselleria d'Investigació i Universitats han assegurat que el català "seguirà sent la llengua d'ús normal de les PAU" , que es realitzaran del 14 al 16 de juny.

MATRICULATS



Del total de matriculats, 32.172 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar al Batxillerat; 4.612 són de matricula lliure --de Batxillerat d'altres anys, que volen millorar nota o que només s'examinen de la fase específica--, i 3.773 són procedents de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna matèria de la fase específica.

Els alumnes de matrícula ordinària són lleugerament superiors als de l'any anterior, quan van ser 31.821 i també el percentatge d'aprovats de Batxillerat és coincident: aquest any han aprovat un 79,03% dels matriculats de segon curs, per un 79,86 % el 2021.

A l'alumnat de matrícula lliure, es produeix un lleuger increment en el col·lectiu que repeteixen les PAU per millorar nota, que ha passat de 410 a 450, mentre que els alumnes lliures matriculats només d'alguna matèria són 3.534 --per 3.181 el 2021-- -, els que repeteixen les proves per suspendre-les són 460 --415 el 2021-- i els inscrits que han realitzat el Batxillerat estranger són 168 --132 el curs passat--.

La nota de Batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40% , sempre que l'alumne obtingui una qualificació mínima de 4 a la mitjana de cinc exàmens que integren la fase general.

Els alumnes catalans estan distribuïts en una seixantena de poblacions amb un total de 207 tribunals, i el resultat de les proves es podrà consultar a partir del 29 de juny al Portal d'Accés a la Universitat.