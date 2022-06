Imatge de l'incendi a una indústria de La Garriga (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

Els Bombers de la Generalitat estan treballant en un incendi en una fàbrica de components de PVC per a mobles a La Garriga (Barcelona) , segons han explicat fonts del cos aquest dilluns.

Han rebut l'avís cap a les 16.20 hores, moment en què 23 dotacions del cos s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han observat que l'incendi estava "totalment desenvolupat".

Així mateix, els efectius han fet treballs preventius per evitar la propagació del foc a les naus adjacents.

En una piulada de Protecció Civil, han explicat que han rebut més de 150 trucades al telèfon d'emergències 112 per avisar de l'incendi.

"No us apropeu a la zona per deixar treballar els equips d'emergències", han afegit.