El vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons , ha anunciat aquest dilluns que enviarà al Govern abans d'un mes la seva proposta per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i altres òrgans constitucionals i ha alertat de les conseqüències que poden venir de la UE si l'Executiu nomena els dos magistrats del Tribunal Constitucional que li corresponen per quota, sense esperar el CGPJ. El PP d'Alberto Núéz Feijóo ja ha elaborat el seu pla per renovar l'òrgan judicial, i aquesta vegada asseguren que faran una oferta "generosa".

Arxiu - El líder del PP i president de la Xunta de Galícia en funcions, Alberto Núñez Feijóo.

En una roda de premsa a la seu del PP, després de la reunió del comitè de direcció del partit que ha presidit Alberto Núñez Feijóo, Pons ha criticat que el Govern es plantegi fer una renovació "incompleta" quan la mateixa Carta Magna assenyala que aquesta renovació del TC s'ha de fer per terços.

En aquest punt, ha advertit que si el Govern decideix renovar el Constitucional de manera "unilateral" posaria "la legitimitat del tribunal en dubte, trencaria la Constitució i hauria d'acceptar les conseqüències de la UE" . "Quan es fa fallida l'Estat de Dret, a Brussel·les se n'assabenten", ha avisat l'eurodiputat del PP.

"No hi ha raons perquè el Govern faci aquest pas tan arriscat des del punt de vista constitucional perquè el PP no s'ha instal·lat al 'no' a la renovació dels òrgans", ha declarat González Pons, que ha aconsellat al Govern " tornar abans" les competències que "va treure" al CGPJ abans que dur a terme aquesta renovació "unilateral i partidista" del Tribunal Constitucional.

NO PROU AMB "CANVIAR CROMS"



González Pons ha criticat que el Govern pugui fer aquest pas quan el PP posarà sobre la taula una proposta per als òrgans constitucionals que inclou un "compromís per la regeneració de la política judicial".

Per això, ha assenyalat que si malgrat l'oferta "generosa" que farà el PP, l'Executiu segueix endavant , "allà ell amb les conseqüències polítiques, econòmiques i jurídiques que se'n puguin derivar". "El CGPJ ja està en crisi, el que no hauria de fer el Govern és estendre aquesta crisi i contagiar el Tribunal Constitucional", ha afirmat.

A més, ha dit que el PP "no taparà res" en aquesta negociació sinó que intentarà "desfer l'error" que han comès els dos grans partits els últims anys respecte al Poder Judicial. "Fem les coses bé", ha asseverat, per afegir que "no n'hi ha prou que PSOE i PP canviïn cromos" sinó que cal fer "un pas més".

VINCULAR LA RENOVACIÓ A LA REGENERACIÓ



En aquest sentit, González Pons ha assenyalat que el PP creu que cal “complir amb la llei i renovar els òrgans constitucionals” però ha subratllat que la situació és de “tal gravetat que ja no és suficient i cal vincular-ho a la reforma i la regeneració".

Per això, i després d'haver recollit les propostes de les associacions judicials a una ronda de contactes, el responsable d'Institucional del PP ha confirmat que abans que transcorri un mes, el PP remetrà al PSOE una proposta de renovació dels òrgans constitucionals, de reforma de la Justícia i de regeneració.

González Pons no ha volgut entrar en detalls de com serà aquesta proposta quan ha estat preguntat si els jutges triaran els jutges --com demanava Pablo Casado-- o si buscaran impedir que un ministre pugui ser designat fiscal general com passa ara amb Dolores Delgado . Segons ha afegit, el PP vol que primer conegui la proposta l'Executiu i després la traslladaran públicament als mitjans de comunicació.

ELS GOVERNS POLOC I HONGAR "VAN COMENÇAR AIXÍ"



Això sí, ha subratllat que aquesta proposta del PP recollirà idees tractades amb les associacions judicials i totes poden ser “acceptades pel PSOE”. "Cal tornar-li a la Justícia la independència, el prestigi, el reconeixement i la transparència", ha manifestat.

González Pons ha indicat que la llei "s'ha de complir" i el PP ho farà conforme a la legislació vigent. Dit això, s'ha queixat que el Govern no contacti amb el PP i es dediqui a "insultar-lo" com va fer la setmana passada quan el va acusar de "torbar". "Els governs polonès i hongarès van començar així, els feia nosa l'oposició", ha avisat.