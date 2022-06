L'Ajuntament de Barcelona ha activat 197 'refugis climàtics' per fer front a la calor durant aquest estiu: es tracta d'equipaments que tenen altres usos, però que es podran utilitzar “especialment per a persones vulnerables a la calor” com a punts on refugiar-se de les altes temperatures .

En un comunicat, el consistori ha informat que s'ha avançat aquest dilluns l'activació de la fase preventiva del procediment Onada de Calor --prevista per a aquest dimecres-- i que s'allargarà fins al 15 de setembre, període durant el qual els refugis climàtics estaran senyalitzats i integrats al dispositiu especial d'estiu.

Aquest any la ciutat compta amb 42 refugis climàtics més que l'anterior, i aquests “proporcionen confort tèrmic” ; mantenen una temperatura d'uns 26 graus; estan destinats a nadons, més grans de 75 anys, persones amb malalties cròniques i persones amb menys recursos; no són indicats per a persones que requereixin atenció mèdica; poden ser interiors o exteriors i han de tenir bona accessibilitat.

Segons el treball de camp realitzat per l'Ajuntament, els refugis climàtics més ben valorats són les biblioteques perquè també són els espais que ofereixen més serveis en termes de confort amb taules, cadires, banys, revistes, llibres i material audiovisual, entre d'altres.

A les biblioteques segueixen els equipaments de proximitat dels districtes, els centres esportius i també els museus, amb un 75%, un 61% i un 51% de bones condicions respectivament.

A més de la xarxa d'espais de refugi climàtic, els serveis socials municipals incorporen sistemes d'alerta primerenca i protocols de comunicació específics per donar resposta a situacions de vulnerabilitat sobrevinguda arran dels episodis de calor excessiva.