La Fundació La Caixa ha donat un milió d'euros a Unicef Espanya per "recolzar" la infància a Ucraïna cobrint necessitats de salut i nutrició amb la distribució de kits bàsics d'emergència a centres de salut, hospitals i altres llocs de refugi, ha informat en un comunicat de dilluns.

Un nen refugiat ucraïnès amb les voluntàries traductores - Caixabank

“ Protegir la infància vulnerable és necessari en qualsevol context, però es converteix en imperatiu en un conflicte bèl·lic. Amb aquest convenciment, donem suport a l'acció d'Unicef a Ucraïna ”, ha subratllat el director general de la Fundació La Caixa, Antonio Vila Bertrán.

A més, ajudarà a mantenir l'accés a l'atenció sanitària en maternitats d'Ucraïna que, tal com recull l'entitat, operen majoritàriament en soterranis.

Amb aquesta aportació, la Fundació també contribuirà que 600 famílies vulnerables --al voltant de 2.400 persones-- tinguin cobertes les necessitats bàsiques d'alimentació, salut, abric i refugi durant tres mesos.

ALTRES INICIATIVES



Aquest anunci s'afegeix a la posada en marxa --en col·laboració amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions-- del Projecte Acollida a Famílies d'Ucraïna, al qual la Fundació preveu destinar una inversió de 2,5 milions d'euros, organitzar i coordinar la xarxa de famílies acollidores de refugiats.

Fundació la Caixa va fer una donació d'un milió d'euros a Acnur per cobrir les necessitats més bàsiques dels desplaçats, especialment a Polònia i Moldàvia , i contribuirà amb 1,5 milions d'euros a atendre la tasca de la Creu Roja per a atendre tant a desplaçats interns com a refugiats.

Ha xifrat en 3.000 les tones de subministraments d'emergència per a les famílies que Unicef ha enviat des de l'inici del conflicte, i ha assegurat que gràcies a això, més d'1,6 milions de persones han pogut accedir a atenció mèdica; ha alertat que uns tres milions de menors requereixen "ajuda humanitària urgent" a l'interior del país.