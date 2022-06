La Comissió Europea reactivarà la via judicial contra el Regne Unit per violar les disposicions del protocol per a Irlanda del Nord negociat entre les parts per mitigar l'impacte del Brexit a l'Úlster, després que el Govern de Boris Johnson presentés formalment aquest dilluns una llei que a la pràctica suspèn de manera unilateral el pacte.

Boris Johnson @ep



"La Comissió considerarà continuar el procediment d'infracció obert el març del 2021 contra el Govern del Regne Unit. Suspenem aquesta acció en un esperit constructiu de cooperació per donar espai a la recerca de solucions conjuntes , però l'acció unilateral del Regne Unit va directament contra això", ha dit des de Brussel·les el vicepresident de l'Executiu comunitari responsable de les relacions amb el Regne Unit, Maros Sefcovic.



Brussel·les va iniciar aquest primer expedient sancionador contra el Regne Unit en constatar els primers incompliments britànics del protocol, però mesos després va optar per paralitzar el procés per afavorir una solució negociada, sense que hi hagi hagut resultats tangibles des de llavors.



Ara, els serveis comunitaris reactivaran aquest expedient i examinaran la possibilitat d'iniciar altres procediments d'infracció que abordin específicament els "riscos per al Mercat Únic creats per la violació del protocol" , ha avançat Sefcovic, en una compareixença breu i sense preguntes en què també ha deixat clar que "no és realista" pensar que la UE acceptarà "renegociar" l'acord.



Sefcovic ja havia parlat aquest dilluns a primera hora amb la ministra d'Exteriors britànica, Liz Truss, en un intercanvi telefònic durant el qual ella va defensar la necessitat d'aquesta nova norma per resoldre "problemes" d'aplicació del protocol, alhora que va assegurar que no afectarà el Mercat Únic ni obliga a reintroduir una frontera física entre les dues irlandes.



El vicepresident comunitari, per la seva banda, va replicar a Truss que les mesures unilaterals només serveixen per "danyar la confiança" entre les parts ia crear més incertesa