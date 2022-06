L'Armada Espanyola ha iniciat aquest dilluns les maniobres Flotex22 , l'ensinistrament conjunt avançat amb què es tanca l'any naval i que, segons l'Almirall General Antonio Martorell, Cap de l'Estat Major de l'Armada, constitueixen el exercici més gran i més important no ja de la Flota, sinó de l'Armada.

Armada espanyola @ep

Així, fins al 24 de juny de juny més de mig centenar d'unitats i 4.000 efectius de l'Armada, l'Exèrcit de Terra, l'Exèrcit de l'Aire, les agrupacions OTAN i l'Euromarfor, unitats dels Estats Units, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit i Bèlgica intervindran en unes maniobres que suposen un salt qualitatiu en l'ensinistrament propi i permeten l'avaluació de les seves capacitats i del grau d'interoperabilitat, a més de coordinació entre unitats de procedència diferent. Ho faran en un escenari idoni constituït per les aigües del golf de Cadis, Estret i Mar d'Alborán i el Camp d'Ensinistrament Serra del Retín, a Barbate.

Atès el caràcter d'exercici avançat, les Flotex proporcionen l'escenari idoni per a l'ensinistrament a tot l'espectre de les operacions navals, incloent-hi les de contraminat, guerra anti submarina, de superfície, antiaèria i amfíbia.

Segons ha assenyalat l'Armada en una nota, avançant en la millora de noves capacitats que ja van ser objecte d'atenció a les Flotex 21, es presta una atenció especial a la Recuperació de Personal (Personnel Recovery), gràcies a la capacitat àrea aportada per helicòpters i aeronaus d'ala fixa; ia la Guerra de la Informació (Information Warfare) que abasta tots els aspectes relacionats amb la informació: RRSS, guerra cibernètica o informació pública.

L'exercici ha estat programat per l'Almirall de la Flota, Eugenio Díaz del Río , com a part de l'ensinistrament avançat de la Força i serà dirigit pel Comandant General de la Infanteria de Marina (Comgeim), General de Divisió Rafael Roldán Tudela , recolzat en la seva funció de comandament per la Caserna General Marítima d'Alta Disponibilitat (CGMAD).