El ministre principal de Gibraltar , Fabian Picardo, ha intervingut davant el Comitè Especial de Descolonització de l'ONU i ho ha fet una vegada més per defensar el dret d'autodeterminació del Penyal i deixar clar que els gibraltarenys no es rendiran a la seva reivindicació i rebutjar que Espanya i el Regne Unit puguin decidir el seu futur sense comptar-hi.

Fabián Picardo @ep

" El poble de Gibraltar només vol que es respecti l'exercici del seu dret a l'autodeterminació" i "ser descolonitzats ", com molts dels països ho van ser, ha sostingut Picardo, referent que malgrat que des de fa 30 anys el Govern gibraltareny ha demanat al comitè que visiti el Penyal no ho ha fet i tampoc no l'ha retirat de la seva llista de territoris no autònoms.

Tot i la falta de progressos en els dos fronts, ha assegurat el ministre principal, "la nostra determinació no s'ha vist en absolut minvada". Els 32.000 gibraltarenys estan determinats i compromesos amb defensar la seva "pàtria" i per tant, "no ens rendirem fins que ens treguin de la llista", ha recalcat.

En aquest sentit, Picardo ha subratllat que seguiran demostrant que "no hi ha cap argument vàlid en el Dret Internacional" que justifiqui que romanguin al llistat de territoris no autònoms alhora que ha deixat clar que els gibraltarenys mai acceptaran la idea de ser "meros" espectadors a la descolonització de Gibraltar".

Tampoc no acceptaran, ha afegit, la idea que no són "un autèntic 'poble' per dret propi, amb l'inalienable dret d'autodeterminació" i que, segons ell, va ser "sembrada pel govern predemocràtic d'Espanya" i basada "en una premissa falsa".

REBUIG AL DIÀLEG ENTRE LONDRES I MADRID



" No acceptarem mai que les Nacions Unides determini, any rere any, que l'estatut jurídic internacional " de Gibraltar es degui no a una decisió dels gibraltarenys "sinó al diàleg entre la potència administradora i un tercer", en referència al Regne Unit i Espanya.

Així, ha advertit els membres del comitè de l'ONU que no tenen "poder per acceptar o promoure una solució que tingui a veure amb la transferència de la nostra terra sense comptar nosaltres" ja que seria una violació del Dret Internacional. I, en tot cas, ha advertit, “això no passarà”.

Entre altres coses, ha prosseguit, perquè el Regne Unit ja ha dit que “només actuarà per respectar els nostres desitjos” i “no transferirà la sobirania de Gibraltar en contra dels nostres desitjos” . És més, ha afegit, ha deixat clar que "ni tan sols iniciaria un procés de negociació de la sobirania amb què Gibraltar no estigués conforme".

Per tot això, "suggerir que s'iniciï un procés de diàleg interestatal en contra dels nostres desitjos no serveix de res", ha previngut, rebutjant així que el Regne Unit i Espanya puguin negociar el futur del Penyal, sobre el qual es disputen la sobirania. "És inútil i contraproduent", ha subratllat.

Amb tot, Picardo ha expressat la voluntat de treballar en "amistat i cooperació" amb Espanya "facilitar la vida i els intercanvis comercials dels qui necessiten o volen creuar les nostres fronteres, amb la major fluïdesa i seguretat possibles", encara que "sense deixar de defensar cosa que és exclusivament nostra”.

En aquest sentit, ha destacat que "hi ha raons per ser optimistes respecte a les solucions que s'acosten" pel que fa a l'acord que negocien Brussel·les i Londres per a la futura relació de Gibraltar amb la UE.