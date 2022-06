El diputat Francesc Dalmases, model d'ètica

No sé qui va dir que “si els ximples volessin taparien el sol”. Aquesta premissa es pot aplicar als mentiders ia aquells que tenen la cara més dura que el ciment. Mentir, enganyar i treure profit d'aquestes accions no és una cosa nova . El que passa és que ara més que mai no està a l'ordre del dia. Això ha esdevingut una plaga, o potser les set plagues d'Egipte versió segle XXI. Cosa que hauria de fer reflexionar ja i no esperar un matí llunyà. Podrà ser? Crec senzillament que no, si volem ser realistes.

Arxiu - El diputat de JxCat Francesc Dalmases intervé a la Diputació Permanent del Parlament, a Barcelona, Catalunya (Espanya), a 20 de gener de 2021.



L'ombra o millor dit el company de viatges i fotografies a Twitter - de Laura Borrás- i també diputat al Parlament de Catalunya, Francesc Dalmases, molt actiu a les xarxes socials, poc a la seva professió de diputat, ha llançat un tuit en què diu que “ hi ha explicar i insistir que la independència és, també i, sobretot, per deixar de fer cues a hospitals, escoles, trens, metres i autopistes. Per fugir de la gestió estafa i ineficient que practica Espanya ”. Tot un decàleg populista, marruller, fals i exempt d'ètica, si tenim en compte que la independència que ven és la d'Alícia al País dels ximples” i parlar de fugir de la gestió estafa i ineficient que pràctica Espanya és tenir la cara més dura que el ferro. El jutge Aguirre encarregat del seu cas demana investigar Dalmases per "malversació, prevaricació i tràfic d'influències, davant dels indicis que intento obtenir fons públics amb ànim de lucre a través de les entitats CATmón i Igman, afins a CDC"



Amb aquest currículum Dalmases és la persona/polític més adequat per donar lliçons? Està comprovat que no. És un individu que deixa els independentistes del seu partit en un mal lloc. Si aquest és el prototip de polítics que formaran part d'un supòsit –que és molt suposar– govern de la República Catalana, aquest seria com les historietes de Mortadel·lo i Filemó, però amb menys gràcies.



Dalmases i alguns dels seus col·legues, com Victor Tarradellas -que ja s'ha donat de baixa del partit de Puigdemont- són el menys semblant a un polític amb ètica, decència, honestedat i transparència. Anem que molts no els deixarien vigilar les finances. Es creuen que tot els pertany i que Catalunya és seva i com a tal, poden fer comentaris i executar allò que els vingui de gust. Emplenen un discurs únic, supremacista i líder a donar la culpa als altres, que és el més fàcil i alguns fins i tot s'ho creuen. Amb aquest nivellàs, Dalmases és només la punta de l'iceberg que tenim en aquesta Catalunya estancada perquè els que tenen responsabilitats estan tot el dia posant pals a les rodes dels seus companys de govern i perden el temps en aquestes coses deixant de banda el que realment preocupa i necessita la ciutadania.



Amb polítics exemplaritzants com Dalmases, que només té com a objectiu sortir a les fotos amb Laura Borras i llançar moltes xorrades al twitter, arreglada va Catalunya i la seva ciutadania. Si Dalmases estigués callat i sortís sol a les fotos, fins i tot es podria arribar a pensar que resulta resultant, però quan obre la boca, queda al descobert el que és.