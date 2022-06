Mick Jagger i els Rolling Stones van suspendre un concert aquest dilluns a Amsterdam / @EP

Jagger té coronavirus i els Rolling Stones van haver de posposar el recital de la seva gira Sixty que es realitzaria a Amsterdam aquest dilluns.

“Desafortunadament vaig donar positiu de COVID-19 ”, va informar el cantant a través de les xarxes socials. “Ens agradaria reprogramar la data com més aviat millor i tornar tan aviat com puguem”, va explicar el vocalista del grup al seu missatge.



"Els Rolling Stones lamenten profundament l´ajornament d´aquesta nit, però la seguretat del públic, dels músics i de l´equip de la gira ha de ser prioritària", va dir la banda en un comunicat.

Jagger, de 78 anys, havia experimentat símptomes després d'arribar al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, va assenyalar la banda. Representants de Mojo Concerts, que havia organitzat el xou als Països Baixos, van informar el públic present a l'estadi del que va passar una hora i mitja abans de l'hora fixada per a l'inici de la presentació.

Jagger “no pot cantar, no pot tocar”, va dir un locutor. “Aquesta nit no hi ha espectacle”.

Amsterdam seria la quarta parada de la gira europea “Stones Sixty”, després de la presentació de dijous a Liverpool.