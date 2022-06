En Joan és un home de 44 anys amb una malformació congènita múltiple d'ossos. Fa unes setmanes, va ser sotmès a una operació perquè se li implantés una pròtesi de maluc feta a mida. És la primera intervenció d'aquest tipus que es fa al Sagrat Cor.

El doctor Bordeus mostra l'estat del maluc del pacient abans de l'operació. Foto: @CatPress

"La degeneració que patia des que va néixer feia que cada cop caminés pitjor. S'ha aguantat al màxim, però ha estat necessari entrar al quiròfan", explica el doctor Joan Manuel Burdeus, cap de Traumatología i Cirurgia Ortopèdica del Sagrat Cor. "Ha patit molt, però ara està feliç", afegeix.

La pròtesi emprada és personalitzada, una solució que el doctor Burdeus considera que "és el futur". Aquestes pròtesis custom made reprodueixen l’anatomia del pacient, adaptant-se a la perfecció, aconseguint també que la seva recuperació sigui més senzilla. De fet, el cirurgià assegura que en les setmanes posteriors a la intervenció, el pacient no l'ha trucat. "Això fa que entengui que tot va bé", apunta.

De fet, el cirurgià creu que aquesta intervenció pionera es convertirà en un fet més habitual. "Amb la moda dels esports d'impacte i la proliferació dels patinets, malucs, genolls i turmells patiran molt més que abans, de manera que en els anys que vindran caldran moltes més pròtesis que ara", explica.

Bordeus explica les característiques de la pròtesi. Foto: @CatPress

"NO TENIA ALTERNATIVA"

Bordeus, que coneix en Joan des de fa anys, diu que en el seu cas "el pacient no tenia cap més alternativa" que rebre una pròtesi personalitzada. Burdeus va decidir-se per aquest tipus de pròtesi perquè la fesomia d'en Joan no s’adaptava a les talles dels models de pròtesis que existeixen, mentre que les guies tampoc no eren el que necessitava.



El responsable de Traumatología i Cirurgia Ortopèdica del Sagrat Cor creu que "en uns 20 anys caldrà canviar-la" i explica que "la intervenció va durar el doble del que sol ser habitual en una intervenció de pròtesi estàndard".