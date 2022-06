L'expresident de la RFEF, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

L'informe, sol·licitat per l' Audiència Nacional, apunta a un finançament irregular a través de la Mútua de Futbolistes i posa al focus en els contractes de les delegacions de La Rioja, Múrcia, Balears i Andalusia. La Federació de Futbol presidida per Ángel María Villar va comptabilitzar de manera irregular despeses de dietes i viatges a més de la meitat de les delegacions territorials, segons un peritatge independent incorporat al cas Soule. El document, que va sol·licitar l'Audiència Nacional el 2019, sosté que al 56% de les federacions es recullen apunts sobre aquest tipus de pagaments que no sempre corresponen a viatges.

El Jutjat Central d'Instrucció número 1 va encarregar al Consorci de Compensació d'Assegurances que aclarís si la RFEF es va finançar de manera il·lícita amb la Mútua dels Futbolistes (Mupresfe). Per això, va ordenar a aquest perit independent analitzar els moviments a les diferents delegacions entre els anys 2008 i 2019 i l'ens ha confirmat les sospites de la UCO i posa el focus a les federacions de La Rioja, Múrcia, Balears i Andalusia.

Un dels punts que destaca el pèrit és el relatiu a la contractació de viatges dels futbolistes federats i les despeses de dietes.

L'informe conclou que el 56,2% de delegacions no van comptabilitzar correctament aquestes despeses. Del total de 16 federacions analitzades, nou han despertat les sospites del perit en trobar despeses no justificades. Entre elles destaquen l'Aragó, Catalunya, Galícia, Madrid, La Rioja o València.



El Consorci apunta que a l'època d'Ángel María Villar no hi va haver un determinat protocol per a la contractació d'agències de viatges. Tampoc no s'han aportat dades d'aquests acords ni de les agències que els va facturar. Una cosa semblant passa amb les dietes per assistència als consells territorials o al Consell d'Administració.