Dimarts 14 de juny se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang , una cita fixada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) des de l'any 2004. A casa nostra, l'entitat que s'encarrega per vetllar i difondre la importància de les donacions és el Banc de Sang i Teixits, que ha començat una campanya en què vol donar les gràcies a "les persones més boniques del món".

Una noia, a l'hora de fer una donació. Foto: Banc de Sang

El Banc de Sang diu que la pandèmia "ha fet més evident la necessitat de crear xarxa entre col·lectius per arribar a més persones" i xifra en més d'una trentena el nombre d' associacions de donants que promouen la donació a Catalunya.

L' entitat ha aprofitat que l' any arriba al seu equador per fer un petit balanç de la situació fins ara i publicar els objectius de cara a la segona meitat del 2022. Així, fins ara, ja hi ha hagut més de 10.600 donants al conjunt del país; aproximadament el 75% del total correspon a persones de la demarcació de Barcelona.

AFECTATS PER LA PANDÈMIA

L'arribada del coronavirus, el març del 2020, va ser un punt d'inflexió i va provocar que les donacions baixessin . Així ho mostra la comparació de les dades finals del 2019 (prop de 33.700) i les del 2020 i 2021 (22.100 i 21.300, respectivament).

Per això, el Banc de Sang treballa perquè el nombre de donacions vagi, a poc a poc, recuperant les xifres precogut . Per això, el Banc fa una nova crida, demanant que "cal que més persones vinguin a donar per poder començar les vacances d'estiu amb unes reserves de sang òptimes", ja que la calor i les festes són dos elements que fan disminuir les donacions.

Un detall de la campanya daquest any. Foto: Banc de Sang

El Banc de Sang, aprofitant aquesta commemoració, fa una nova crida a la donació.

HOMENATGE A PERSONES I ENTITATS

Precisament el dia 14 el Palau de la Generalitat acull un acte d'homenatge a donants i entitats. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, així com representants del Banc de Sang i Teixits i la Federació de Donants de Sang de Catalunya estaran en aquesta jornada.

L'Escola Elisava, el Club Esportiu Tarragona-Fondistes i Antoni Miranda, Conxita Montenegro i Carlos Barrera, entre d'altres, són alguns dels que rebran el reconeixement per la seva solidaritat.