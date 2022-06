El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona ha posat en marxa una iniciativa pionera per millorar les oportunitats d'incorporació al mercat laboral de les dones majors de 45 anys. Es tracta d'una proposta que incorpora la metodologia Lego Serious Play i que s'ha aplicat per primer cop a l'equipament.

Dones participants en la iniciativa. Foto: Ajuntament de Girona

En aquesta primera edició, que s'ha fet entre mitjans de maig i principis d'aquest mes, hi han participat vuit dones dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.

"L’experiència ha estat molt positiva. Ha servit per plantejar noves eines i metodologies de formació en un sector de la població on hi ha més dificultats per trobar feina. Des de l’Ajuntament volem fomentar polítiques d’igualtat en la lluita contra l’atur, i aquest és un exemple pràctic que estem treballant en aquest sentit i que estem oberts a noves experiències per tal d’assolir l’objectiu, acostar-nos el màxim possible a la plena ocupació", ha explicat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.