Protecció Civil de la Generalitat ha editat en format paper, digital i vídeo un document de preguntes freqüents sobre el risc químic que busca donar resposta als dubtes sobre què cal fer en cas d’accident químic.

El document que s'ha repartit. Foto: Generalitat

La directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, ha explicat que el aquest document "respon a una inquietud ciutadana" manifestada en les diferents reunions de la taula de crisi i que servirà per explicar "de forma clara i inequívoca què ha de fer i què no ha de fer la població en cas d’accident químic".

"El nostre objectiu és arribar al màxim de població possible i que a la pregunta 'Què he de fer en cas d’accident?' la resposta sigui ben clara: m’he de confinar" ha dit Salvat. La responsable de Protecció Civil també ha incidit en aspectes potser desconeguts per a la població. "I què no he de fer? No he d’evacuar la zona, no he de marxar".

Consulta tota la informació publicada al portal web de Protecció Civil.