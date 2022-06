El tinent d'alcalde de Barcelona i dirigent del PSC, Jaume Collboni , ha assegurat estar disposat a enfrontar-se "amb qui sigui" a les primàries dels socialistes per designar qui liderarà la llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2023.

Collboni, en un meeting. Foto: Europa Press

"Jo estic disposat a pujar al 'ring', a defensar les meves idees i el meu projecte, i ho faré amb qui sigui", ha subratllat en una entrevista d' El Periódico aquest dimarts recollida per Europa Press.

Ho ha dit després que el mateix diari publiqués aquest dilluns que el PSOE estudia opcions per a les municipals, com que Miquel Iceta, ministre i exprimer secretari del PSC, sigui alcaldable a Barcelona, cosa que tant el PSC com el mateix Iceta han descartat.

"Tot el que siguin especulacions o fabulacions, més que sorprendre'm, ens despisten del que és realment important", ha lamentat en referència a les necessitats de la ciutadania de la capital catalana, i ha remarcat estar dedicat en cos i ànima a governar la ciutat.

Collboni ha marcat diferències entre el seu cas i les darreres eleccions al Parlament, quan el llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa, va liderar la candidatura del PSC en substitució del que era primer secretari, Miquel Iceta: "Va ser el senyor Iceta qui va dissenyar i va proposar el canvi de candidats".

Ha insistit que Barcelona ha d'"afrontar un nou cicle" i ha dit que el grup municipal del PSC té diferències amb els seus socis de Govern a la ciutat, els comuns, sobre les polítiques a impulsar per assolir objectius de lluita contra el canvi climàtic o contra les desigualtats, entre d'altres.