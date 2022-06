Casat, quan era el líder del Partit Popular. Foto: Europa Press

El Tribunal Suprem (TS) ha arxivat les querelles presentades per la Generalitat i Junts contra l'expresident del PP Pablo Casado per presumptes delictes d'injúries, calúmnies i incitació a l'odi, en base a les declaracions sobre el català a l'escola, en considerar que la seu judicial ha perdut la competència perquè Casado ja no és aforat.

En una interlocutòria del passat 1 de juny, a la qual ha tingut accés Europa Press, la Sala Penal es declara incompetent per estudiar aquestes querelles, atès que la seva competència "venia determinada en exclusiva per la condició d'aforat del senyor Casado, derivada del càrrec que ostentava" com a diputat al Congrés.

La Sala Segona recorda que Casado va abandonar l'escó el 4 d'abril passat, així com que "la immunitat parlamentària, com a privilegi processal que és, haurà de ser interpretada i aplicada amb caràcter taxatiu i restrictiu".

En conseqüència, indica que, "una vegada extingida la raó d'atribuir competència a la Sala Segona, cal arxivar les querelles presentades, sens perjudici del dret que assisteix els querellants a reproduir la seva petició davant de l'òrgan corresponent".

La Generalitat es va querlar contra Casado per presumptes delictes d?injúries i calúmnies després que l?antic líder del PP digués que a Catalunya els professors tenen instruccions de no deixar anar al bany els nens que parlen en castellà.

"Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar i si es traspassen trobaran el Govern de la Generalitat combatent-les", va dir en roda de premsa la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

A aquesta querella s'hi van acumular les formulades per Junts i Roser Díaz Puig per presumptes delictes d'injúries, calúmnies i d'incitació a l'odi per les mateixes declaracions.