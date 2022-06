Benzinera @ep

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat que els carburants acumulen una pujada interanual de fins a 79 cèntims per litre, fet que li ha portat a tocar preus màxims, i ha reclamat al Govern la fixació de preus màxims "com a única solució eficaç davant la carestia" .



Segons les dades de l'associació, la benzina 95 E5 s'ha situat aquest dilluns en una mitjana de 2,116 euros el litre i el gasoil A en 2,021 euros . Així, el preu del litre de gasolina suposa 75 cèntims més (el 55,4%) que el mateix dia del 2021, quan estava en 1,362 euros, mentre que en el cas del gasoil, l'increment arriba als 79 cèntims per litre ( el 64,4%) dels 1,229 euros de fa un any.



En concret, la benzinera amb el preu més car per a la benzina 95 aquest dilluns, ubicada a la localitat navarresa d'Olloki, cobrava a 2,389 euros el litre. En el cas del gasoil A, el preu més alt, aplicat a una gasolinera de Granada, era de 2,259 euros.



Davant d'aquesta situació, Facua reclama la fixació de preus màxims, sistema que es va abandonar el 1998, i denuncia que el sector "s'ha burlat" del descompte de 20 cèntims per litre aprovat pel Govern , "del qual les tres quartes parts procedeixen de els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)".



Per això, demana a l'Executiu que sol·liciti a Brussel·les un canvi regulatori perquè els Estats membres puguin intervenir els preus dels carburants d'automoció "establint topalls de forma periòdica, l'única solució eficaç davant la carestia que pateixen els consumidors".



L'associació de consumidors considera que el descompte de cinc cèntims que havia d'assumir el sector dels seus marges de beneficis “ha estat una pantomima”.



Així mateix, afirma que segueix sense rebre resposta a les denúncies que va presentar contra 230 gasolineres davant del Ministeri de Consum, les autoritats autonòmiques de protecció al consumidor i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), per pujar-ne els preus cinc cèntims o més el mateix dia que van entrar en vigor els descomptes, el 1 d'abril passat.