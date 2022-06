En el marc de les activitats de l’Orgullosa, el 28 de juny es farà una gran gala musical a l’Anella Olímpica. Maruja Limón, Maria Arnal, Marcel Bagés, Rodrigo Cuevas i Putochinomaricón són alguns dels artistes confirmats. Una actuació destacada serà la cloenda de la celebració.

Barcelona tornarà a celebrar l'Orgull. Foto: Ajuntament de Barcelona

Aquesta gala musical reivindicativa serà un dels moments culminants de la celebració de l'Orgull. D'alguna manera, tancarà les mobilitzacions previstes per al cap de setmana del 25 de juny, organitzades pel col·lectiu i protagonitzades per la comunitat LGTBI. Així, després dels actes liderats per les entitats, la ciutat tornarà a pronunciar-se en favor de la defensa de les llibertats del col·lectiu LGTBI amb aquesta festa.

La gala es dividirà en quatre actes, amb un primer bloc conduït per Maruja Limón i les actuacions de Roba Estesa, Tribade, Las Karamba, Balkan Paradise Orchestra, Ketekalles i Flamenco Queer.

A continuació actuaran Maria Arnal i Marcel Bagés amb la col·laboració de Rodrigo Cuevas i un cos de ball, en una posada en escena d’evocació renaixentista.

El tercer acte estarà liderat per l’artista Putochinomaricón en col·laboració amb Rizha i Boyband Babae amb King Massalami, Ken Pollet, Megane Mercury (Mercurio Retrógrado) i Chenta (Papi Papushca) i Cali.

L'únic que falta per confirmar qui serà el DJ que posarà el punt final a la sessió.