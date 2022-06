Arxiu - L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en una roda de premsa Sardenya (Itàlia).

L'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assumir un viatge que va fer el responsable d'aquest organisme, Josep Lluís Alay , a Moscou (Rússia) el 5 de març del 2019.

En una resposta del Govern a una pregunta parlamentària del PSC-Units, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà , explica que el departament va assumir inicialment el cost del bitllet d'avió, però que l'oficina de l'expresident català els va abonar posteriorment, el 17 d'abril , aquests diners.

" No consten altres despeses relacionades amb altres viatges a Rússia ni relacionades amb una reunió el dia 17 d'octubre de 2019 a Barcelona ", afegeix a la resposta parlamentària.

També recorda que l'estatut dels expresidents de la Generalitat estableix que el Govern els ha de facilitar els mitjans necessaris per tenir una oficina adequada a les seves responsabilitats ia les funcions exercides així com la dotació pressupostària per al seu funcionament ordinari i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin.

A més, han d'elaborar una memòria anual que ha d'incloure, entre altres coses, la descripció de les activitats dutes a terme, i que l'han d'enviar anualment al Parlament i publicar-se al Portal de la Transparència de la Generalitat.