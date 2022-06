El conseller dInterior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, al ple del Parlament el 8 de juny.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha anunciat un conjunt de mesures per pal·liar les greus congestions registrades a l'autopista AP-7 a Catalunya com limitar la circulació de camions per la dreta ia 80 quilòmetres per hora al tram sud de dos carrils, i al tram central de la carretera els dies previs a un festiu a partir de les 17 hores.

Ho ha dit a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, juntament amb la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , en què ha assegurat que també han demanat a la Direcció General de Trànsit (DGT) reduir la velocitat màxima permesa a 110 quilòmetres per hora a l'AP-7 per millorar la fluïdesa de la circulació.

Elena ha explicat que a partir del pont de Sant Joan, des del 23 de juny, entrarà en funcionament un sistema de grues a diferents punts estratègics de l'AP-7 per retirar vehicles accidentats "amb celeritat" , i s'anirà incorporant progressivament al resta de carreteres catalanes.