El Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona ha processat el responsable de l'operatiu de la Policia Nacional l'1-O a l'Escola Ramon Llull de Barcelona i l'escopeter que suposadament va disparar la bala de goma que va causar que Roger Español perdés un ull.

Roger Espanyol @ep

En una interlocutòria consultada per Europa Press, el jutge també ha processat Espanyol per un presumpte delicte d'atemptat contra els agents al llançar una tanca metàl·lica a un policia, sense causar-li lesions.

A més, estan processats dos policies més que van intervenir a la mateixa escola per presumptament colpejar amb la porra persones que estaven assegudes a terra.

La interlocutòria exposa que un dels enregistraments aportats a la causa que recull moments de la jornada en aquest punt mostra com els manifestants es van asseure al mig del carrer, entre ells Espanyol, que va llançar la tanca.

Segons l'informe policial de la jornada, en aquest operatiu es van disparar 17 pilotes de goma: una va colpejar una persona a la cama i una altra va impactar a la cara d'Espanyol.

Les proves pericials que s'han practicat durant la instrucció han fet concloure al jutge que la pilota primer "xoca primer a terra i rebota en direcció" a Espanyol, i en un vídeo dels fets se sent com el responsable de l'operatiu va donar l'ordre de disparar.

Amb el vídeo, el jutge ha identificat la trajectòria de la pilota de goma i "l'agent que realitza el tret ha estat identificat al vídeo dels fets, sent el que portava el número UC563".

Veient les imatges, el jutge critica que "no sembla que els trets efectuats es realitzessin respectant la circular sobre ús de material antiavalots, ja que no es respecta la distància mínima de 25 metres ni existeix la situació excepcional, amb agressions directes i de perillositat extrema exigida per la mateixa per al tret de pilotes a distància inferior a la citada".

DUES POLICIES NO PROCESSATS

Les acusacions de la causa havien demanat processar també dos policies més que van participar al dispositiu per "no impedir i emparar" l'ús de pilotes de goma aquell dia.

Tot i això, el jutge ho ha descartat perquè no consta que ordenessin o col·laboressin de cap manera en les lesions ni que ordenessin utilitzar el material antiavalots, ia més considera que "davant la confusa situació que es va produir una vegada els agents de policia van iniciar l'ús de la violència amb les defenses, no s'aprecia que tinguessin cap domini del fet punible en la seva actuació".