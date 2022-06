El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, amb diferents representants de la patronal. - EUROPA PRESS

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha definit com una "presa de pèl" l'execució de la inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya des del 2008.

Ho ha dit aquest dimarts en roda de premsa acompanyat pels representants de l'organització David Tornos, Joaquim Llansó, Anna Cornadó, Virginia Guinda i Manuel Silva.

Sánchez Llibre ha assegurat que la "situació és molt preocupant, alarmant i insostenible" i l'ha definit com a maltractament per part de l'Estat a Catalunya per part de governs de tots colors.