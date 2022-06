El Club Futbol Sala Eixample i l'AE les Corts UBAE són els dos únics equips de Barcelona amb equips sèniors femenins a Segona Divisió. Des de fa anys s'enfronten a un rival contra qui no han trobat la tàctica per superar: l'escassetat d'instal·lacions municipals on poder entrenar i jugar.

Les jugadores del Club Futbol Sala Eixample. Foto: CFSE

"Algú s'ha cuidat de revisar les prioritats?" És la pregunta que es fa Pep Antoni Roig, entrenador del primer equip masculí (temporades enrere havia dirigit el femení) i coordinador dels sèniors del CFSE. En un fil de Twitter publicat el 14 de juny i dirigit al regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, Roig assegura haver trucat 17 pavellons públics de tots els districtes la ciutat per trobar un espai perquè les jugadores entrenin. La resposta sempre ha estat la mateixa: no hi ha hores disponibles.

Això obliga el que, amb les xifres a la mà, és el millor equip de Barcelona i el segon millor de Catalunya a entrenar en un lloc i jugar en un altre. Les sessions de preparació són en una pista a l'aire lliure (amb el risc d'haver de suspendre entrenaments per pluja com una possibilitat real) i els partits els juguen al pavelló del Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel, al barri de Sarrià. Els partits del sènior seguiran sent en aquesta pista el curs que ve.

Roig lamenta que "equips masculins d'última categoria tenen prioritat per sobre d'equips femenins de categoria nacional, i em pregunto quina mena de política pel foment de l'esport femení és aquesta", lamenta que "la manca d'infraestructures hi és i hi seguirà sent" i assegura que ja ha mantingut converses amb municipis veïns, com Cornellà i Sant Adrià de Besòs.

ESQUERRA ES FA RESSÒ DE LA REIVINDICACIÓ

La reivindicació de Roig, i per extensió del club, ha arribat a la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament. Durant la seva intervenció, la republicana Elisenda Alamany ha dit que la seva formació comparteix "la necessitat de donar visibilitat de les dones en la pràctica esportiva", proposant Laia Palau per rebre la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu, però va dir que cal anar "més enllà" de la simple visibilització.

Alamany ha denunciat que a les instal·lacions esportives municipals es doni prioritat a "conjunts de categories masculines que estan molt per sota d'aquest equip femení" i ha dit que "d'això és el que parlem quan diem que cal donar suport i acompanyament a la pràctica de l'esport femení".

Cap més formació s'ha manifestat respecte d'aquesta reivindicació.

L'AE les Corts UBAE també juga a Segona Divisió. Foto: AE les Corts UBAE

SITUACIÓ SEMBLANT A L'AE LES CORTS UBAE

El CFS Eixample ha acabat la lliga 2021-22 en la tercera posició del grup 2 de Segona Divisió, amb 66 punts. En el quart lloc, amb tres punts menys, hi ha l'AE les Corts UBAE, que viu una situació semblant a la de les seves veïnes de l'Eixample.

Els equips del club entrenen repartits entre les pistes que hi ha a tocar de la travessera de les Corts i en el pavelló d'Esports UB. Els seus equips principals (sènior femení, sènior masculí i juvenil A), però, competeixen al Poliesportiu Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), situació que, si res canvia, seguirà la temporada 2022-23.

"Estar a la UPC ens dona unes certes condicions, que és jugar sobre parquet. Però el pavelló és gran i car i sempre està ocupat entre setmana", expliquen des del club cortsenc. Les mateixes fonts expliquen que, de dilluns a divendres, la instal·lació de la universitat es parteix en tres espais, fent servir cortines, i poden haver-hi fins a tres disciplines fent pràctica al mateix temps.