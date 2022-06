El viceministre d'Afers Religiosos d'Israel, Matan Kahana , ha estat objecte de crítiques després d'afirmar durant una trobada amb estudiants que "si hi hagués un botó per fer que tots els àrabs desapareguessin, el pressionaria", cosa que l'ha portat a fer marxa enrere i reconèixer públicament que "es va expressar malament".

Matan Kahana @WIKIPEDIA



"Si hi hagués un botó que pogués pressionar-se perquè tots els àrabs desapareguessin, que els manés en un tren a Suïssa, on podrien tenir una vida increïble. Els desitjo el millor del món. Pressionaria el botó", va dir, abans d'afegir que " aquest botó no existeix. " Aparentment, estem destinats a existir en aquesta terra, d'alguna manera ", va afegir.



Kahana, parlamentari de l'ultradretà Yamina i fins fa poc ministre d'Afers Religiosos, va mostrar a més la seva oposició a la solució de dos estats i va argumentar que la possibilitat que s'assoleixi la pau a través d'aquesta via "és un sense sentit", segons l'enregistrament de l'acte publicada per la cadena de televisió pública israeliana, Kan.



En aquest sentit, ha assenyalat que els palestins "mai entregaran Beit Gamliel i Sheij Munis" , en referència a un llogaret palestí els residents del qual van ser expulsats per força després de la creació de l'Estat d'Israel el 1948, uns terrenys en què actualment troba part de la Universitat de Tel Aviv.



“ Els àrabs s'expliquen una història diferent, que sabem que no és certa i que és un sense sentit. Es diuen que són els que sempre van viure aquí i que vam arribar i els vam expulsar ”, va apuntar el viceministre israelià, tal com ha recollit el diari 'The Times of Israel'.



Davant les crítiques, Kahana ha publicat un missatge al seu compte a la xarxa social Twitter en què ha incidit que "va fer referència que les comunitats jueva i àrab no se n'aniran enlloc". "Per això, hem de treballar per viure en coexistència", ha manifestat. "La nostra coalició és un valent pas endavant cap a aquest objectiu", ha indicat, en referència a la inclusió de la Llista Àrab Conjunta a l'Executiu. "En el marc de la discussió general, algunes de les meves declaracions van estar mal expressades", ha lamentat.



En aquest sentit, el parlamentari de la Llista Àrab Conjunta Ualid Taha ha respost amb duresa a les paraules de Kahana. “ Matan Kahana, estem aquí perquè és la nostra pàtria. Tu i altres que pensen com tu poden seguir empassant-se la seva frustració, perquè no desapareixem ”, ha recalcat.



Ahmad Tibi, també parlamentari de la Llista Àrab Conjunta, ha sostingut que “hi ha un botó per expulsar-lo del Govern i de la Knesset”. "Ho pressionaré aviat", ha destacat, al mig de la crisi al si de la coalició, que dilluns va quedar en minoria al Parlament després de la retirada de suports d'un parlamentari de Yamina, el partit del primer ministre, Naftali Bennett.



Per part seva, el ministre de Planificació Estratègica a l'oficina del primer ministre, Eli Avidar, ha lamentat que les paraules de Kahana "són terribles". "El que va dir és una vergonya. Els àrabs israelians són aquí i estan per quedar-s'hi. Hem de posar fi a postures com aquesta", ha reblat.