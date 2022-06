El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista caurà dimecres un 22,6% respecte a aquest dimarts , el primer dia d'aplicació de l'anomenada 'excepció ibèrica' per topar el preu del gas natural per a la generació d'electricitat.

Arxiu - Bombeta, bombetes, llum, electricitat, energia

En concret, el preu mitjà de la llum d'aquest dimecres serà de 165,59 euros/MWh , fet que suposa 48 euros menys que el preu d'avui (214,05 euros/MWh) i el nivell més baix des del passat 29 de maig, segons les dades publicades per l'operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) i recollides per Europa Press.

El preu màxim de la llum per a aquest 15 de juny es registrarà entre les 01.00 i les 02.00 hores, amb 194,07 euros/MWh, mentres que el mínim per a la jornada, de 144,17 euros/MWh, es registrarà entre les 16.00 i les 17.00 hores. D'aquesta manera, no hi haurà cap franja horària durant la jornada que superi els 200 euros/MWh.

El mecanisme, que va rebre la llum verda de Brussel·les finalment la setmana passada, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per KWh durant un període de dotze mesos , cobrint així el proper hivern, període en el que els preus de l'energia són més cars.

PREU DE 40 EUROS/MWH



En concret, l''excepció ibèrica' fixa un camí per al gas natural per a generació d'electricitat d'un preu de 40 euros/MWh en els sis mesos inicials, davant dels entorns de 80 euros/MWh als que cotitza el gas natural a Mibgas, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura.

El Govern limita en els càlculs a un 15,3% la rebaixa al consumidor d'electricitat mitjà acollit a la tarifa regulada PVPC durant els 12 mesos d'aplicació del límit aprovat a la generació d'electricitat a partir de gas natural, segons consta a la memòria impacte que acompanya el decret llei.

Per al consumidor industrial, totalment exposat al preu 'spot', el Govern estima una rebaixa d'entre el 18% i el 20% , oscil·lant el primer mes del mecanisme entre el 15% i el 17%, i entre el 13% i el 15% a l'últim.

UN 82% MÉS CAR QUE FA UN ANY



Tot i això, malgrat aquesta important baixada al 'pool', respecte a fa un any, el preu mitjà de l'electricitat per a aquest dimecres serà un 82% més car que els 90,95 euros/MWh del 15 de juny de 2021 .

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada --l'anomenat PVPC--, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de llars al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament al mercat lliure.

De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que el 2021, en el marc de l'espiral alcista de l'energia, al voltant d'1,25 milions de persones van passar del PVPC a una tarifa al mercat lliure a preu fix.