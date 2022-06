Iberdrola ha reafirmat al llarg de l'exercici 2021 el compromís amb Catalunya, tal com posen de manifest, entre altres xifres, els més de 720 milions d'euros d'impacte econòmic generats per l'activitat de la companyia a la comunitat autònoma.



L?impacte fiscal de l?activitat econòmica que la companyia ha dut a terme a la regió l?any passat ha estat de 500 milions d?euros i les inversions han assolit la xifra de 51 milions d?euros.



Hidrogenera d'Iberdrola a la Zona Franca (Barcelona)

En aquest sentit, cal destacar que, només durant l'any passat, Iberdrola va fer compres i contractacions de serveis a més de 470 proveïdors catalans per un valor aproximat de 167 milions d'euros.

Aquest any Iberdrola desenvolupa un concepte de Junta General d'Accionistes , que se celebra el proper divendres 17, més participativa, accessible, sostenible i innovadora. En aquest context, Iberdrola recomana que els accionistes i els seus representants assisteixin telemàticament o participin a distància abans de la Junta per tal de preservar-ne la salut, fomentar la sostenibilitat i evitar les molèsties derivades de les mesures que eventualment poguessin ser imposades per les autoritats.

Per fomentar la participació, la companyia ha instal·lat a Barcelona un punt d'atenció al Centre Comercial El Triangle (plaça de Catalunya 1-4), on els accionistes podran accedir fins el proper dijous 16 de juny de 9.30 ha 21 h ininterrompudament . S'hi podrà delegar, votar i recollir un obsequi per participar-hi i, per evitar la bretxa digital, Iberdrola sempre compta amb persones per atendre els accionistes.



Planta pionera d'hidrogen verd



Iberdrola ha posat en marxa a la Zona Franca de Barcelona la primera hidrogenera d' ús públic a Espanya , que s'ha executat en menys d' un any i permetrà la creació d' un hub d' hidrogen verd en una de les àrees industrials més importants del país.



A més de donar servei als autobusos de TMB, la instal·lació permet proveir la resta de flotes i indústries del polígon que adoptin aquest vector com a solució energètica i es pretén generar un efecte tractor sobre tot allò que envolta aquesta tecnologia.

L'hidrogen verd és una de les solucions més eficients per ajudar els sectors industrials més contaminants, en què la seva electrificació no és possible, puguin transformar els seus processos i ser més sostenibles.



Acord estratègic amb Wallbox



Iberdrola va ser el primer accionista institucional a apostar per Wallbox el 2019 i actualment és el seu principal accionista no fundador, amb un 10% del capital. També va ser la primera companyia a adquirir els seus punts de recàrrega domèstics 'Pulsar' i públics 'Supernova', a més de facilitar la seva expansió internacional amb comandes a altres països a través de les seves filials.



La companyia energètica ha reafirmat recentment la seva aposta per promoure la innovació en mobilitat sostenible en convertir-se en la primera empresa a adquirir els carregadors públics super ràpids 'Hypernova' desenvolupats per Wallbox , líder europeu de solucions de recàrrega per a vehicles elèctrics. La companyia elèctrica adquirirà les primeres unitats en el marc d?un acord per a la compra de 10.000 carregadors.

En total, Iberdrola ha fet compres a Wallbox els darrers tres anys per valor de gairebé 10 milions d'euros, per a l'adquisició de prop de 20.000 carregadors. Addicionalment, Iberdrola i Wallbox tenen un acord per produir, consumir i reutilitzar el 100% de l'energia de la producció de la planta i les oficines ubicades a la Zona Franca de Barcelona. L?elèctrica instal·larà a la fàbrica de Wallbox una planta d?autoconsum solar que produiran 1.500 MWh/any, l?equivalent al consum de 500 habitatges.

La companyia també ha reforçat la seva aposta per la mobilitat elèctrica amb l'aliança assolida amb SEAT i el Grup Volkswagen , amb l'objectiu de subministrar energia renovable a la cadena de valor del vehicle elèctric, desenvolupar i crear una xarxa d'infraestructura de recàrrega pública.

Parc empresarial BcnFira District

A l'àmbit immobiliari, la filial d'Iberdrola continua amb la comercialització de Torre Llevant Llevant que, juntament amb Torre Ponent, completen BcnFira District a Barcelona, un espai que ofereix tots els serveis propis d'un parc empresarial de la màxima qualitat: Hotel 4 estrelles , pàrquing, seguretat 24h, restauració, gimnàs, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, etc.



El parc empresarial, compost en la seva totalitat per quatre edificis de nova construcció que sumen 91.100 m2, ja s'ha convertit en el cor de la nova àrea de negocis al sud de Barcelona, gràcies a l'ocupació de Torre Esteve i Torre Auditori, finalitzades el 2017 i 2013, respectivament.



Accelerar inversions per a la transició energètica

Iberdrola accelera les seves inversions a la comunitat, destinades al desplegament de projectes renovables, mobilitat elèctrica i autoconsum, per continuar accelerant la transició energètica.

La companyia, que s'ha convertit en la primera empresa del sector a Europa per valor a Borsa amb uns 70.000 milions d'euros, ha invertit més de 130.000 milions en les darreres dues dècades en energia verda, xarxes i emmagatzematge. La seva capacitat d'inversió ha permès ser un vector d'ocupació a tot el món, amb més de 400.000 llocs de treball directament o indirectament.

A Espanya, Iberdrola és el primer productor d'energia eòlica i renovable, amb una potència instal·lada de més de 28.000 MW -d'aquests, més de 19.000 MW són verds- , un volum que al món frega els 40.000 MW i que converteix el seu parc de generació en un dels més nets del sector energètic.

Dins l'àrea de distribució, compta amb més d'11 milions de clients i estén la xarxa elèctrica per 10 comunitats autònomes i 25 províncies, en una superfície que abasta 260.000 quilòmetres.

Amb unes emissions de 60 grCO2/kWh a Europa, que suposen una cinquena part de la mitjana dels seus competidors, l'estratègia d'inversió en energia neta i xarxes portarà Iberdrola a ser una companyia neutra en carboni a Europa el 2030.