Feta miques, amb les lletres del seu nom desaparegudes i completament destrossada. Així clarejava aquest dilluns l'estrella de Penélope Cruz al Passeig de la Fama de Madrid , situat al cèntric carrer Martín de los Heros de la capital. Un acte vandàlic que es va cometre a altes hores de la matinada del 12 de juny i els autors del qual es desconeixen de moment; no ha estat l'únic, ja que les plaques de Javier Bardem i Luis García Berlanga també estan parcialment danyades, encara que no fins al nivell cridaner de la de la protagonista de 'Mares paral·leles'.

Estrella destrossada de Penélope Cruz al Passeig de la Fama de Madrid @ep



No és la primera vegada que les estrelles de les cares més estimades del nostre cinema apareixen trencades , ja que de les 25 que hi havia originalment -la iniciativa es va inaugurar l'any 2011 amb motiu del 25è aniversari de l'Acadèmia de Cine-la de Carmen Maura fa temps que va desaparèixer després de ser víctima del vandalisme.



Cosa que no es tracta d'un fet aïllat, ja que com ens ha explicat Patricia, empleada de la llibreria 'Llibres de Cinema' - situada al carrer Martín de los Heros, "sempre hi ha alguna estrella que està en mal estat o per actes vandàlics o pel trànsit de cotxes i camions, i ja hem fet una petició a l'Ajuntament”.



Dues treballadores dels Cinemes Golem revelen que l'acte vandàlic va tenir lloc "la nit de dissabte a diumenge. Quan vam marxar dissabte estava bé i ahir quan vam venir ja estava així; destrossada en qüestió d'hores".



Un acte de vandalisme que, asseguren, no és el que passa a la resta d'estrelles deteriorades, que expliquen que estan així "per l'ús dels anys". “ Aquí no ve ningú a mirar-les ni han tingut cap tipus de manteniment ” denuncien.