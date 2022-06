El navegador web seminal de Microsoft, Internet Explorer , es tancarà definitivament aquesta setmana, posant fi a 27 anys de servei. Reemplaçat fa molt de temps pel navegador Edge de Microsoft, Internet Explorer va debutar inicialment el 1995 com el navegador integrat per a Windows 95.

L'última vegada que el navegador va rebre una actualització va ser el 2013 quan Microsoft va llançar Internet Explorer 11. Si bé Microsoft ha estat finalitzant lentament el suport per a Internet Explorer a diverses plataformes, aquest dijous 15 de juny és quan l'aplicació d'escriptori es desactivarà del tot .

La desaparició podria ser un gran problema per a la política espanyola, i és que moltes administracions segueixen funcionant amb aquesta plataforma, entre les quals hi ha el Congrés dels Diputats. Tràmits com el portafirmes del Congrés només funcionen amb Internet Explorer. Es tracta de processos molt concrets on mai no s'ha arribat a renovar la tecnologia

Però Microsoft, finalment, no deixarà tirat a l'Estat espanyol, ja que han creat un pegat per estendre l'ús d'aquesta tecnologia dos anys. Es tracta del mode Internet Explorer, que està integrat a Microsoft Edge. D'aquesta manera, el Congrés podrà continuar fent servir el navegador Internet Explorer a través d'Edge