La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant una roda de premsa després del Consell Executiu.

La portaveu del Govern, Patricia Plaja , ha anunciat que tornaran a presentar a un altre jutjat la querella per les declaracions sobre el català a l'escola de l'expresident del PP Pablo Casado, després que el Tribunal Suprem (TS) l'hagi arxivat perquè considera que no és competent perquè ja no és aforat.

Ho ha dit Plaja aquest dimarts en una roda de premsa després del Consell Executiu, en què ha assegurat que en les paraules de Casado "es podrien posar molts adjectius i cap seria agradable".

Amb les seves declaracions, Plaja ha assegurat que Casado "buscava allò que busquen determinats sectors polítics, la confrontació".

La Generalitat es va querlar contra Casado per presumptes delictes d?injúries i calúmnies després que l?antic líder del PP digués que a Catalunya els professors tenen instruccions de no deixar anar al bany els nens que parlen en castellà.

A aquesta querella es van acumular les formulades per Junts per presumptes delictes d?injúries, calúmnies i d?incitació al?odi per les mateixes declaracions, que el TS també ha arxivat.