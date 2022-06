L'expresident dels Estats Units Barack Obama ha assenyalat la invasió de Rússia a Ucraïna com "una crida d'atenció" dins de l'estabilitat europea i ha considerat el president rus, Vladímir Putin , "una amenaça per a la democràcia europea".

Barack Obama @ep

Així ho ha assenyalat aquest dimarts durant la ponència que ha protagonitzat a DES-Digital Enterprise Show 2022, que se celebra a la capital malaguenya del 14 al 16 de juny, i on ha al·ludit al conflicte que fueteja Ucraïna des del passat mes de febrer i que està repercutint a nivell mundial.

Obama, que ha recordat a la seva intervenció la caiguda del Mur de Berlín, la Guerra Civil espanyola o la Guerra Freda, ha valorat que ara es gaudeix d'un espai de pau i democràcia que, amb la invasió a Ucraïna, s'intenta desestabilitzar. " El que està fent Putin, imposar-se així a un país petit, és saltar-se les normes democràtiques ", ha alertat.

Així, ha incidit que per guanyar la batalla d'idees entre democràcia i autoritarisme cal “fer un capitalisme inclusiu que redueixi les desigualtats”. D'aquesta manera, ha convidat els ciutadans i les noves generacions a no oblidar el passat, ia "mirar el que passa a Ucraïna ia Rússia, però també mirar-nos nosaltres mateixos".

En aquest context, Obama ha al·ludit als problemes d'identitat nacional, apuntant que "de vegades hi ha una mentalitat que les nacions no importen" , però ha assegurat que la gent "necessita un sentiment de pertinença", que, com ha recalcat , ha de ser "sa, sense crear enemics i sense expulsar els altres".

Obama ha volgut reconèixer la solidaritat de tot Europa, incloent-hi Espanya, amb el poble ucraïnès. De fet, ha al·ludit a la Fundació Obama, que lidera amb la seva dona, i que busca crear una xarxa de joves compromesos. En el cas d'Ucraïna, ha ressaltat la col·laboració d'activistes de la vostra organització facilitant la comunicació de líders entre països.

Durant la seva intervenció a 'Una Conversa amb el president Barack Obama', s'han abordat els reptes de la digitalització, centrant-los com les empreses han d'adaptar les noves tecnologies al canvi climàtic, causant en gran mesura de les crisis migratòries, ha dit.

En un context de globalització i canvi constant , l'expresident ha apostat perquè l'impacte de la tecnologia a la societat s'abordi als governs democràtics, que compten amb "les fortaleses de la innovació i l'experimentació".

Així, ha posat èmfasi en l'emprenedoria, el lideratge i l'educació dels joves, perquè "els problemes de què estem parlant no tindran solució a la nostra curta vida", de manera que "cal preparar les següents generacions perquè agafin el relleu".