Les forces de salvament de l'Índia s'enfronten a una carrera contra el temps per salvar un nen sord i mut que ha estat atrapat en un pou enorme durant quatre dies. El petit Rahul Sahu va caure per en pou d'aigua de gairebé 25 metres aquest divendres mentre jugava al jardí de casa a l'estat central de Chhattisgarh, Índia .

A l'esquerra, el nen desaparegut, ia la dreta els equips de rescat intentant treure'l del pou @JamPress

El nen ha estat atrapat des de llavors mentre els rescatistes intenten cavar un túnel per finalment alliberar-lo . Però la missió de rescat ha estat lluny de ser senzilla, ja que el mal temps i les serps i escorpins desenterrats per les màquines han obstaculitzat els esforços per salvar la vida.

Al voltant de 150 treballadors s'han desplegat per rescatar el noi . També es van enviar soldats de l'exèrcit i membres de l'agència de resposta a desastres de l'Índia per ajudar en els esforços. El cap de policia del districte de Janjgir, Vijay Agrawal, va dir a l'AFP que el nen estava "responent bé" als rescatistes.

“Com que el nen no pot parlar ni escoltar, tenim un desafiament més gran”, va dir. Una canonada d'oxigen alimenta aire fresc, però saben que el temps s'acaba. La família i els amics continuen parlant amb el nen mitjançant un micròfon en un intent per mantenir el seu ànim enlaire.

Un portaveu del govern va afegir que la seva excavació de túnels també s'havia vist retardada per pedres dures i altres factors, inclòs el descobriment de serps verinoses i escorpins. El ministre principal de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, va dir que s'ha pogut fer arribar alguna cosa de menjar i que el nen ahir a la nit va menjar un plàtan.

“ L'operació de rescat continua. Treure el nen portarà més temps, ja que es va descobrir una pedra mentre es perforava el terra ”, va tuitejar Baghel en hindi.

Els pous descoberts són comuns als llogarets agrícoles de l'Índia. Però hi ha hagut una sèrie de morts reportades en els darrers anys, inclosos diversos nens. Fa tres anys, un nen de dos anys va ser tret mort d'un pou després d'un esforç de rescat de quatre dies a l'estat del nord de Punjab.