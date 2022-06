La ministra principal d'Escòcia , Nicola Sturgeon , ha promès aquest dimarts que el referèndum d'independència previst per al proper any se celebrarà de manera "legal", encara que no compti amb el vistiplau de Westminster.



La líder del Partit Nacional Escocès (SNP) s'ha recolzat en el "mandat democràtic indiscutible" de què disposa per dur a terme una consulta popular sobre la independència del territori després de les passades eleccions , en què es va quedar a un escó d'aconseguir la majoria, encara que compta amb el suport dels Verds.

Nicola Sturgeon @ep



Així, ha subratllat que el seu Govern està legitimat per convocar un referèndum i que es farà de manera legal encara que no tingui el vistiplau del Regne Unit. "Hem de forjar un camí a seguir, si cal sense una ordre de la Secció 30", el mecanisme ja utilitzat el 2014 pel qual Londres transfereix temporalment el poder de legislar una consulta a Holyrood, el Parlament escocès.



"Estic llesta per negociar una ordre de la Secció 30 si ara decideix que és un demòcrata", ha dit Sturgeon en referència al primer ministre britànic, Boris Johnson. “ El que canviarà és que establiré un camí legal per seguir sense una Secció 30 si això és el que es requereix. Tenim un govern al Regne Unit que no respecta la democràcia i no respecta l'Estat de Dret ”, ha remarcat.



En aquest sentit, Sturgeon ha avançat que "molt aviat" presentarà davant de Holyrood una "significativa" actualització de tot aquest procés, que de moment està en fase d'assessorament legal. Revelar qualsevol detall ara posaria suposaria violar el codi ministerial, ha dit.



Les paraules de Sturgeon han tingut lloc durant la presentació de la nova campanya per deslligar-se de Londres i de l'informe titulat 'Independència al món modern'. Més ric, més feliç, més just: per què no Escòcia?', i en què s'estableix una anàlisi de l'exercici del Regne Unit en una sèrie d'indicadors econòmics i socials en relació amb altres països europeus, com Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Irlanda o Noruega.



"Després de tot el que va passar, el Brexit, la COVID, Johnson, és hora d'establir una visió diferent i millor. És hora de parlar de fer que Escòcia sigui més rica i és hora de parlar sobre la independència" , ha dit. Sturgeon ha assenyalat que Johnson "no té autoritat democràtica a Escòcia, ni majoria moral enlloc" i ha recordat que qüestions com el Brexit els va treure de la Unió Europea i del mercat únic en contra de la seva voluntat, provocant importants danys al comerç, al nivell de vida i als serveis públics.



"Seguim lligats a un model econòmic del Regne Unit que ens condemna a resultats econòmics i socials relativament pobres que probablement empitjorin en lloc de millorar fora de la Unió Europea, o en canvi aixequem els ulls amb esperança i optimisme i ens inspirem de països comparables de tot Europa?”, ha exposat la líder de l'SNP.



"És hora de debatre la independència (...) Escòcia avui està encara més preparada que el 2014", ha defensat Sturgeon, que ha estat acompanyada pel colíder dels Verds, Patrick Harvie, que ha advocat per "traçar un futur diferent " en un moment en què estan obligats a respondre als desafiaments globals "amb les mans lligades" i mentre Westminster pren decisions per ells.



Qüestionada sobre com abordar una possible situació fronterera com la que s'està donant a Irl va del Nord, Sturgeon ha reconegut que si Escòcia és a la Unió Europea hi haurà problemes, requisits regulatoris i duaners, però confia que es puguin manejar de millor manera i que els beneficis superen els desafiaments.



REACCIONS



Per la seva banda, des del número 10 de Downing Street han respost a la nova campanya per la independència valorant que " no és el moment de parlar d'un altre referèndum " i que confien que el poble escocès vulgui i esperi que ambdós governs "treballin junts " per solucionar "desafiaments globals" com l'alt cost de vida, la guerra d'Ucraïna i la resta de "problemes que són importants per a les famílies i les comunitats".



Els laboristes escocesos també han qüestionat el discurs de Sturgeon, a qui han retreu estar "jugant a la política mentre la vida i el suport de les persones estan en joc" . "Milers d'escocesos es veuen obligats a triar entre la calefacció i menjar i encara més s'enfronten a fortes pujades a les factures; el nostre NHS (sistema públic de salut) està desorganitzat amb la pèrdua de vides com a resultat i la nostra infraestructura de transport s'està enfonsant davant dels nostres ulls", ha assegurat el líder laborista escocès, Anas Sarwar, explica la BBC.



"Que Nicola Sturgeon doni l'esquena als problemes que enfronta la gent d'Escòcia i decideixi en aquest punt centrar-se en la seva pròpia obsessió és un trist exemple de com està desconnectat aquest govern", ha valorat Sarwar, per a qui la cap de Govern es serveix de Johnson i els conservadors “per alimentar les seves pròpies ambicions polítiques”.