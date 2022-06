La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat aquest dimarts l' avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules PM10 als 40 municipis de la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona per una onada de pols africana que acompanya l'onada de calor, ha informat el Govern en un comunicat.

Els municipis barcelonins afectats són Badalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, Papiol, Pallejà, Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Vicenç dels Horts.

També figuren a la llista Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, La Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles.

L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental; s'activa per reduir les emissions contaminants , i comporta senyalitzar els eixos viaris amb elevada contaminació, informar la ciutadania perquè prioritzi el transport públic, i notificar activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica perquè activin els protocols que corresponen, entre altres mesures.

Aquest dilluns, els nivells de partícules PM10 han superat el valor de 50 micrograms per metre cúbic i la previsió a 24 hores indica que els nivells “es mantindran elevats i es podria superar” el valor diari de 50 micrograms també durant aquest dimarts.

Des de començament d'any, s'han produït fins a 11 situacions d'intrusió de pols d'Àfrica, cinc de les quals han provocat activació d'avisos preventius.