Nadó - Unsplash

El cost mitjà de criar un fill a Catalunya és de 819 euros al mes , un 21,88% més que la mitjana espanyola, que se situa als 617 euros al mes, segons un informe de Save The Children.

Tot i la diferència, el cost mitjà a Espanya també ha crescut un 14,5% des del 2018 (quan eren 587 euros) i, segons Save The Children, unes 900.000 famílies, les més empobrides, directament no poden cobrir aquesta despesa fins i tot dedicant tots els ingressos.

"Quan ens concentrem a les llars per sota del llindar de la pobresa, per a un 54%, el cost de criar els seus fills i filles supera els ingressos de què disposen, haurien de destinar més del 100% dels ingressos que entren a casa, són unes 900.000 llars, són casos en què la criança és un autèntic drama, moltes vegades la pregunta es redueix a: Mengen ells o mengem nosaltres?”, ha indicat l'especialista en pobresa de Save the Children, Alexander Elu.

Així ho ha precisat aquest dimarts en una roda de premsa celebrada a Sevilla, amb motiu de la propera celebració de les eleccions andaluses, per demanar al nou Govern que es comprometi amb una política "amb mirada d'infantesa". A la investigació de Save The Children, titulada 'El cost de la criança el 2022', es constaten diferències entre les comunitats autònomes. Així, per exemple, el cost mitjà de la criança a Andalusia baixa fins als 641 euros al mes, mentre que a Catalunya augmenta a 819 euros. Això es tradueix que criar un fill a Catalunya és fins a un 27,8% més car que a Andalusia.

A més, s'observa que el cost de criar un fill va augmentant amb l'edat, passant dels 556 euros de mitjana per a l'etapa de 0 a 3 anys fins als 736 euros a l'etapa de 13 a 17 anys. Segons ha indicat Alexander Elu, això "xoca" amb la manera com es plantegen les ajudes a la criança, que fonamentalment es concentren a la primera infància.

Pel que fa als productes o serveis més cars a la cistella de la criança a Espanya, l'informe de Save The Children situa en primer lloc l'alimentació (que suposa el 17,4% del cost), seguida de la conciliació --que inclou la educació infantil o les extraescolars-- (17,3%), les despeses extraordinàries --com regals o vacances-- (14,1%), l'educació (13,1%) i l'habitatge (12,5%).

A més, de les dades es desprèn que les partides de criança que més han augmentat de preu respecte al 2018, són les associades a les despeses corrents de l'habitatge (amb un increment del 53%), els mobles i estris (un 30% més) i el lleure i les joguines (un 25% més).

Segons han indicat des de Save The Children, "no pot ser que criar un fill a Espanya sigui un luxe" i que hi hagi famílies que han d'"escollir entre posar un menjar saludable a taula o posar unes ulleres al seu fill".

Davant d'aquesta situació, la directora d'Incidència Social i Polítiques d'Infància de Save the Children, Catalina Perazzo, ha proposat algunes recomanacions com un nou ajut universal a la criança de 100 euros mensuals per a famílies amb fills menors de 18 anys; l'actualització del valor real dels complements de criança de famílies perceptores de l'IMV i els ingressos baixos; i la reducció del tipus impositiu per a bolquers i productes d'higiene menstrual.