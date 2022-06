La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha traslladat aquest dimarts que l'Executiu està negociant amb la Generalitat per arribar a un acord sobre una possible consulta popular sobre la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern l'any 2030 i concretament, perquè aquesta norma es faci "conforme a l'ordenament espanyol" , segons ha indicat.

La ministra Portaveu, Isabel Rodríguez, compareix després de la reunió del Consell de Ministres, al Complex de la Moncloa, a Madrid (Espanya).

En roda de premsa després del Consell de Ministres celebrat aquest dimarts a la Moncloa, Rodríguez ha assenyalat que els serveis jurídics del Ministeri de Política Territorial, que ella mateixa dirigeix, estan analitzant aquesta qüestió i estan en comunicació amb la Generalitat per "avançar un acord “ , ha explicat. La ministra s'ha expressat així després de ser preguntada sobre si el Govern central preveu impugnar aquest decret.

En la mateixa línia s'ha pronunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que aquest dimarts va anunciar l'inici d'aquesta negociació per evitar portar al Tribunal Constitucional (TC) el decret llei que modifica la Llei de consultes populars no referendàries i d'altres maneres de participació ciutadana que l'Executiu català va aprovar per poder convocar la consulta sobre la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.

Plaja va assegurar que el Govern ha expressat "dubtes" sobre les competències de la Generalitat per convocar aquestes consultes, ja que l'Executiu de Pedro Sánchez considera que podria envair les competències estatals d'àmbit local.

D'altra banda, Isabel Rodríguez, ha assenyalat que desitja que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) pugui presentar una candidatura "guanyadora" per albergar aquests Jocs Olímpics i que el Govern hi serà per recolzar-la.

La portaveu ha fet aquestes declaracions després de ser qüestionada sobre la possibilitat que el COE finalment no opti a organitzar aquests Jocs davant de les discrepàncies entre els governs autonòmics d'Aragó i Catalunya, les dues comunitats que conformen la candidatura.